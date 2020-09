Παράξενα

Από το γαμήλιο γλέντι στο... κρατητήριο

Τα μέτρα κατά του κορονοϊού πήγαν... περίπατο σε γλέντι γάμου.

Χειροπέδες στον 65χρονο παππού του γαμπρού πέρασαν οι αστυνομικοί, σε γλέντι γάμου, στον καταυλισμό της Νέας Αλικαρνασσού στην Κρήτη,το βράδυ της Παρασκευής, καθώς τα μέτρα για τον κορονοϊό δεν τηρούνταν.

Στο γλέντι βρέθηκαν περισσότερα από 100 άτομα, ενώ το όριο στο Ηράκλειο, λόγω των περιοριστικών μέτρων είναι 50, και ο 65χρονος οδηγήθηκε στα κρατητήρια, ως ο διοργανωτής της εκδήλωσης, ενώ καλείται να πληρώσει πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Τι έδειξαν οι υπόλοιποι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ.

Λουκέτο τριών ημερών και πρόστιμο 10.000 ευρώ θα πληρώσει ο ιδιοκτήτης εστιατορίου στο Ηράκλειο, ο οποίος είχε ανοιχτή την επιχείρησή του, μετά τις 12 το βράδυ. Επίσης επιβλήθηκαν 7 πρόστιμα σε όλη την Κρήτη για χρήση μάσκας, 4 στο Ηράκλειο (2 σε πεζούς και 2 σε ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος), 2 στο Ρέθυμνο σε εργαζόμενους καταστημάτων υγεινομικού ενδιαφέροντος και 1 στο Λασίθι σε εργαζόμενο.

Πηγή: ekriti.gr