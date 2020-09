Πολιτική

“Ιανός” - Πέτσας: θλίψη, αγωνία και συμπαράσταση...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε, σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την κακοκαιρία, τον κορονοϊό, τα ελληνοτουρκικά και την οικονομία.

«Τρεις λέξεις αυτή τη στιγμή: Θλίψη, αγωνία και συμπαράσταση. Θλίψη για τη συμπολίτη μας που έχασε τη ζωή της στο χωριό Βασιλί των Φαρσάλων. Αγωνία για τους δύο αγνοούμενους, επίσης στην περιοχή της Θεσσαλίας. Και συμπαράσταση σε όσους έχουν πάθει τεράστιες καταστροφές», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας σε συνέντευξή του.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι, ειδικά στην Καρδίτσα, οι καταστροφές από την κακοκαιρία είναι πολύ μεγάλες. Όπως είπε, η πόλη είναι πλημμυρισμένη με μεγάλα προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και στην ηλεκτροδότηση.

«Γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες από τον μηχανισμό. Ενδεικτικά η Πυροσβεστική δέχθηκε περίπου 2.500 τηλεφωνήματα και έγιναν περίπου 620 διασώσεις, σε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια όλη τη νύχτα, η οποία θα συνεχιστεί και σήμερα. Στέλνουμε μήνυμα εγρήγορσης, αυξημένης προσοχής και αποφυγής των μετακινήσεων, γιατί τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και σήμερα και θα κατέβουν νοτιότερα, ιδίως στη Στερεά Ελλάδα και στην Αττική. Χρειάζεται προσοχή λοιπόν, από όλους και να ακούμε πάντα τις οδηγίες της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας», τόνισε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel.

Θα πάρουμε όποιο μέτρο χρειάζεται για να προστατευτεί η δημόσια υγεία

Για την πανδημία του κορονοϊού, ανέφερε ότι μια υπεύθυνη Πολιτεία πρέπει να είναι πάντα σε εγρήγορση «προκειμένου να πάρει όποιο μέτρο χρειάζεται για να προστατευτεί η δημόσια υγεία και η ανθρώπινη ζωή».

Ο κ. Πέτσας είπε ότι τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση από τον Ιούλιο και μετά, είναι αυξανόμενης έντασης προκειμένου να ελεγχθεί η διασπορά, ενώ σημείωσε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μεταξύ των χωρών που εμφανίζουν καλύτερη επιδημιολογική κατάσταση σε σχέση με άλλες, σε επίπεδο κρουσμάτων και θανάτων - «και πρέπει να διαφυλάξουμε αυτήν την εικόνα. Αν χρειαστεί να πάρουμε και επιπλέον μέτρα ώστε να μην κινδυνεύουν περισσότερο οι συμπολίτες μας, θα το κάνουμε. Εστιάζουμε τώρα εκεί που υπάρχει αυξημένος κίνδυνος. Και τέτοιος κίνδυνος υπάρχει στην Αττική», συμπλήρωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για την ομάδα των ειδικών από τη ΓΓΠΠ, τον ΕΟΔΥ και το υπουργείο Υγείας που αναλύουν την κατάσταση ώστε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή πρόβλεψη, είπε ότι έχουμε αναπτύξει ένα πολύ καλό σύστημα εντοπισμού και ιχνηλάτησης και πως αν χρειαστεί να ληφθούν περισσότερα μέτρα σε τοπικό επίπεδο, αυτό θα γίνει.

«Αν δει κανείς τη διαδρομή των τελευταίων 6-7 μηνών, θα διαπιστώσει ότι έχουμε πάρει περιοριστικά μέτρα, όχι μόνο σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, όπως για παράδειγμα στην Ξάνθη, αλλά και σε επίπεδο δήμων, όπως στον δήμο Μύκης ή Εχίνου, ακόμη και σε επίπεδο γειτονιών, όπως στη Νέα Σμύρνη Λάρισας. Αν δούμε κάπου αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο που χρειάζεται να το περιχαρακώσουμε, χωρίς να θίξουμε, όσο μπορούμε, την καθημερινότητα των πολιτών σε γειτονικές περιοχές, θα το κάνουμε. Η περίπτωση της Αθήνας είναι πιο δύσκολη λόγω του οικιστικού συμπλέγματος, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε», συνέχισε.

Παράλληλα ο κ. Πέτσας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα απαγόρευσης κυκλοφορίας, γιατί δεν μπορεί να προσφέρει σε αυτήν τη φάση που είμαστε. «Επιλέγουμε συνδυασμό μέτρων ώστε να είναι απλά και εφαρμόσιμα. Αλλά και να μπορεί να ελεγχθεί η εφαρμογή τους, ώστε να μην υπάρχει διάθεση να τα παρακάμψει κανείς. Επιλέγουμε πακέτο μέτρων που να είναι συμβατά με αυτά τα τρία κριτήρια. Απλά και εφαρμόσιμα και είναι εύκολο να ελεγχθούν», εξήγησε. Είπε επίσης, ότι υπάρχουν πολλές προτάσεις από τους ειδικούς και πως ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει από την Επιτροπή των ειδικών - από την προηγούμενη εβδομάδα - έναν κατάλογο μέτρων, αλλά και υπό ποιες προϋποθέσεις αυτά μπορούν να ενεργοποιούνται, ώστε να υπάρχει γρήγορη αντίδραση της Πολιτείας αν βλέπει τα κρούσματα να ξεφεύγουν.

«Παίρνουμε συνεχώς μέτρα προκειμένου να τιθασεύσουμε την αρνητική εξέλιξη της καμπύλης. Στις αρχές Αυγούστου, η πρόβλεψη ήταν ότι το Δεκαπενταύγουστο και προς το τέλος του Αυγούστου θα είχαμε ξεπεράσει τα 500 κρούσματα την ημέρα, ενδεχομένως και τα 700. Αυτό δεν συνέβη. Είμαστε όμως, σταθερά κοντά στο επίπεδο των 300. Πρέπει αυτό να το κατεβάσουμε. Γι' αυτό παίρνουμε αυτά τα μέτρα. Γιατί αν δεν μπορέσουμε να κατεβάσουμε για αρκετές ημέρες τα κρούσματα κάτω από αυτό το επίπεδο, τότε θα υπάρξει πίεση στο Σύστημα Υγείας, είτε αυτό θα αφορά τις εισαγωγές στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, είτε τους διασωληνωμένους. Γι' αυτό τον λόγο παίρνουμε συνεχώς μέτρα. Κάνουμε έκκληση σε όλους, να ακούμε τις συστάσεις των ειδικών», υπογράμμισε.

Για τη μάσκα είπε πως έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στον περιορισμό της διασποράς του ιού και είναι εργαλείο που χρησιμοποιούμε και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. «Σε πολλές χώρες είναι υποχρεωτική, ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους. Δεν ξέρω αν θα φθάσουμε σε αυτό το σημείο κάποια στιγμή στην Αττική, που έχει αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο» συμπλήρωσε. Για το ενδεχόμενο απαγόρευσης των μετακινήσεων εκτός νομού, είπε πως «όταν επιβάλλεται ένα τοπικό lockdown, ένα από τα μέτρα αφορά τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις. Αλλά ακόμα δεν είμαστε εκεί και ελπίζω να μην φτάσουμε».

Ελληνοτουρκικά: είμαστε σε μια φάση σχετικής αποκλιμάκωσης

Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, τόνισε ότι συζητήσεις με απειλές δεν γίνονται και πως βασικό προαπαιτούμενο είναι να υπάρχει έμπρακτη και ρητορική αποκλιμάκωση. Ευτυχώς, συνέχισε, τις τελευταίες ημέρες είμαστε σε μια φάση σχετικής αποκλιμάκωσης. Είπε επίσης, ότι υπάρχουν επαφές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, σε επίπεδο συμβούλων του πρωθυπουργού και του Προέδρου της Τουρκίας.

«Έχουμε μπροστά μας το ορόσημο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτή την Πέμπτη και Παρασκευή. Θα υιοθετηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ένας κατάλογος κυρώσεων που έχει ήδη εγκριθεί από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Μένει στην Τουρκία με τη συμπεριφορά της να δείξει ότι αυτά που λέει για αποκλιμάκωση τα εννοεί, ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτός ο κατάλογος. Εμείς δεν θέλουμε να εφαρμοστούν κυρώσεις, θέλουμε αποκλιμάκωση» ανέφερε.

Όπως εκτίμησε ο κ. Πέτσας, «εάν συνεχίσουμε σε αυτή την κατάσταση αυτή την εβδομάδα, το πιθανότερο σενάριο είναι να αποφασιστούν κυρώσεις, αλλά η επιβολή τους να πάει αργότερα, ανάλογα με τη συμπεριφορά της Τουρκίας». Επιπρόσθετα δήλωσε, πως δεν θα είναι καλό για την Ευρώπη να μην υιοθετήσει κατάλογο κυρώσεων, και την επόμενη ημέρα να αποδειχθεί ότι όλα αυτά που έλεγε ο κ. Ερντογάν ήταν προσχηματικά, μόνο και μόνο για να αποφύγει μια απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Άρα, ψάχνουμε να βρούμε μία ισορροπία, μεταξύ αυτού που θέλουμε να υπάρχει στο τραπέζι, που είναι μία αξιόπιστη απειλή, ένα σοβαρό πλαίσιο κυρώσεων, και από την άλλη να έχουμε την Τουρκία ως ένα συνομιλητή που να θέλει πραγματικά να καθίσουμε στο τραπέζι των διερευνητικών επαφών και να λύσουμε τη μία και μοναδική διαφορά που έχουμε: την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, που εκκρεμεί εδώ και δεκαετίες», συμπλήρωσε. Για το δε, ενδεχόμενο απευθείας επικοινωνίας του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν, επανέλαβε ότι πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και καλά προετοιμασμένη επικοινωνία.

Τέλος, για την οικονομία, ο κ. Πέτσας δήλωσε ότι δεν υπάρχει δίλημμα μεταξύ οικονομίας και υγείας, και πως αν δεν αντιμετωπίσουμε την υγειονομική κρίση, θα είμαστε συνεχώς σε μία κατάσταση περιοριστικών μέτρων που θα πλήττουν την οικονομία και θα χρειάζεται το κράτος συνεχώς να στηρίζει.