Κοινωνία

Δυο γυναίκες επικεφαλής στο Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Αθηνών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες διοικήσεις εξέλεξαν δικαστές και εισαγγελείς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Δύο γυναίκες θα ηγηθούν του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ γυναίκα επιλέχθηκε και στο Εφετείο της Αθήνας.

Στο Πρωτοδικείο Αθηνών νέα προϊσταμένη αναδείχτηκε με την ψήφο των συναδέλφων της, η πρόεδρος Πρωτοδικών, Σοφία Φούρλαρη. Διαδέχεται τον νεοπροαχθέντα εφέτη, Γιώργο Γρίβα.

Με συντριπτική πλειοψηφία εξελέγη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η μοναδική υποψήφια, εισαγγελέας Πρωτοδικών, Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, η οποία διαδέχεται τον σημερινό προιστάμενο, Βαγγέλη Ιωαννίδη.

Στο Εφετείο Αθηνών εξελέγη η πρόεδρος Εφετών, Τριανταφύλλη Δρακοπούλου, η οποία την 1η Οκτωβρίου 2020 θα διαδεχθεί τον απερχόμενο προιστάμενο, Κώστα Σταμαδιάνο.

Στην Εισαγγελία Εφετών επανεξελέγη ο νυν προιστάμενος, Ιωάννης Μωραιτάκης.

Θεσσαλονίκη: Οι νέες διοικήσεις σε Δικαστήρια και Εισαγγελίες

Νέες διοικήσεις εξέλεξαν δικαστές και εισαγγελείς στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Οι θητείες των νέων προϊσταμένων και των Συμβουλίων τους είναι διετείς και αναλαμβάνουν καθήκοντα από την 1η Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, στο Εφετείο προϊστάμενος εξελέγη ο πρόεδρος Εφετών, Χρήστος Νάστας και μέλη του Συμβουλίου αναδείχθηκαν οι Νικολέτα Παναγιωτίδου και Ευγενία Ντολοπούλου. Ο κ. Νάστας αναλαμβάνει παράλληλα και πρόεδρος της Επιτροπής Δικαστικού Μεγάρου.

Στο “τιμόνι” του Πρωτοδικείου παραμένει η πρόεδρος Πρωτοδικών, Ευαγγελία Αρβανίτου, που επανεξελέγη, ενώ μέλη του Συμβουλίου αναλαμβάνουν οι Βασίλης Καραναστάσης και Στυλιανός Μπίος.

Νέος προϊστάμενος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών εξελέγη ο εισαγγελέας Πρωτοδικών, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος.

Στο Ειρηνοδικείο αναδείχθηκε προϊσταμένη η ειρηνοδίκης, Θωμαΐς Μελισσά-Χοϊλού και μέλη του Συμβουλίου οι Νικόλαος Μάνος και Ευδοκία Σελησίου.