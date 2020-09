Κοινωνία

Σε ποια σχολεία μπαίνει “λουκέτο” από Δευτέρα

Αιτία ο κορονοϊός αλλά και το καταστροφικό πέρασμα του “Ιανού”.

Κλειστά, λόγω “Ιανού”, θα παραμείνουν την Δευτέρα και την Τρίτη, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Μουζακίου Καρδίτσας, σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής.

Όπως τονίζει στο ΑΜΠΕ, ο δήμαρχος Μουζακίου Φάνης Στάθης, αποφασίστηκε το κλείσιμο των σχολικών μονάδων καθώς η κακοκαιρία έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και κυρίως στο οδικό δίκτυο των περιοχών του δήμου, κάνοντας δυσχερή έως αδύνατη τη μετακίνηση των μαθητών.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, με απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού στους δήμους της περιοχής, αναγκάζουν τις υγειονομικές Αρχές να κλείσουν τα σχολεία, για να περιοριστεί η διασπορά του ιού.

Υπενθυμίζεται πως τέσσερα σχολεία της επικράτειας έχουν αναστείλει, πλήρως, τη λειτουργία τους.

Πρόκειται για το 2ο Γενικό Λύκειο Καισαριανής και το 2ο Δημοτικό Βουτών Ηρακλείου, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί έως και τις 27 Σεπτεμβρίου, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας, το οποίο θα παραμείνει κλειστό έως και τις 30 Σεπτεμβρίου και το 2ο Νηπιαγωγείο Δάφνης, το οποίο θα παραμείνει κλειστό έως και την 1η Οκτωβρίου.

Επιπλέον, σε άλλες 20 σχολικές μονάδες ανά την επικράτεια έχει ανασταλεί η λειτουργία συγκεκριμένων τμημάτων για ορισμένο χρονικό διάστημα. Από αυτές, οι 17 αφορούν σχολεία της Αττικής και οι υπόλοιπες τρεις αφορούν τμήματα σε σχολεία του Πύργου, των Τρικάλων και των Σερρών.

Δείτε ΕΔΩ όλη τη λίστα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τα κλειστά σχολεία.