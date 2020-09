Τοπικά Νέα

Φωτιά και πάλι στο ΚΥΤ Σάμου (βίντεο)

Μετά την ανακοίνωση νέων κρουσμάτων κορονοϊου στο ΚΥΤ.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής μέσα στο ΚΥΤ Σάμου, σε κοντέινερς.

Επιτόπου έσπευσαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής, ανάμεσά τους τα δύο που ήταν σε επιφυλακή σε κοντινή απόσταση, καθώς κι ένα πεντάτονο, τα οποία , μέσα σε 20 λεπτά, έθεσαν υπό μερικό έλεγχο την φωτιά.

Κάηκαν τρεις οικίσκοι, στον χώρο των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Υπενθυμίζεται ότι και την περασμένη Τρίτη, επίσης μετά την ανακοίνωση κρουσμάτων κορονοϊού στο ΚΥΤ, είχε εκδηλωθεί φωτιά εξωτερικά του Κέντρου.

Ως υπαίτιος έχει συλληφθεί 42χρονος από τη Συρία και ταυτοποιηθεί 20χρονος από τη Γκάμπια.