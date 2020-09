Κοινωνία

“Μαϊμού” τεχνικοί εταιρείας λογισμικού “ξαφρίζουν” τραπεζικούς λογαριασμούς

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας. Πως οι επιτήδειοι εξαπατούν ανυποψίαστους πολίτες.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας, για το εντοπισμό των ατόμων, που προσποιούμενοι τεχνικούς εταιρείας λογισμικού, εξαπάτησαν ή προσπάθησαν να εξαπατήσουν πολίτες σε περιοχές της Αργολίδας, της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στόχος των δραστών είναι να πάρουν κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών, ώστε να αφαιρέσουν χρήματα.

Όπως έχει προκύψει από τις έρευνες της Αστυνομίας, σχετικά με τον τρόπο δράσης των αγνώστων ατόμων, αυτοί τηλεφωνούν σε πολίτες, προσποιούμενοι τους τεχνικούς εταιρείας λογισμικού, από αριθμούς κλήσης του εξωτερικού, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι εντοπίστηκε κακόβουλο λογισμικό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους ή στο κινητό τηλέφωνό τους.

Στην συνέχεια, ζητούν από τους πολίτες την εγκατάσταση συγκεκριμένων εφαρμογών, ώστε να καταφέρουν με αυτό τον τρόπο να αποκτήσουν από μακριά πρόσβαση στη συσκευή τους.

Υποτίθεται, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, πως ο λόγος που επικαλούνται είναι να διορθώσουν το πρόβλημα, αλλά αυτό που θέλουν είναι να αποκτήσουν, αρχικά, πρόσβαση στον υπολογιστή ή στο κινητό τηλέφωνο και στη συνέχεια να πάρουν όποιο προσωπικό δεδομένο βρουν και κυρίως κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών, από τους οποίους ταυτόχρονα αφαιρούν χρήματα.

Μάλιστα, η γενική περιφερειακή αστυνομική διεύθυνση Πελοποννήσου ζητά με ανακοίνωσή της από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που τους τηλεφωνούν και σε καμία περίπτωση να μην δίνουν προσωπικά τους στοιχεία, ενώ να ενημερώνουν άμεσα τις αστυνομικές αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος τους.