Πολιτισμός

Αφιέρωμα της Daily Mail στους άγνωστους “παράδεισους” του Αιγαίου

Ποια ελληνικά νησιά "αποθεώνει" η βρετανική εφημερίδα.

Αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας Daily Mail καταγραφεί 6 άγνωστους «παραδείσους» του Αιγαίου οι οποίοι προσφέρονται για ασφαλείς διακοπές, μακριά από τη μαζικότητα και την κοσμοσυρροή. Στο αφιέρωμα που εντάσσεται στο επιτυχημένο πρόγραμμα προβολής του Γραφείου ΕΟΤ Μ. Βρετανίας, οι προτεινόμενοι προορισμοί είναι η Σάμος, η Κάρπαθος, η Πάτμος, η Κάλυμνος, η Λέρος και οι Λειψοί.

Σε ό,τι αφορά τους Λειψούς ο δήμαρχος του νησιού Φώτης Μάγγος σημειώνει ότι οι Λειψοί συγκεντρώνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το διεθνή ταξιδιώτη με βάση τα νέα δεδομένα» και ευχαριστεί θερμά το Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας για την ανταπόκριση και τις αδιάκοπες προσπάθειες προβολής.

"Εν μέσω της παγκόσμιας κρίσης, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες και να ανοίξουμε νέες αγορές αφουγκραζόμενοι τον παλμό της εποχής. Με όπλα την αυθεντικότητα, την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και το εξωτισμό, οι Λειψοί συγκεντρώνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το διεθνή ταξιδιώτη με βάση τα νέα δεδομένα», δηλώνει ο Φώτης Μάγγος".