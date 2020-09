Κόσμος

Κορονοϊός – Βρετανία: Νέα μέτρα και “φλερτ” με δεύτερο lockdown

Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων φέρνει νέα μέτρα. Σήμερα οι ανακοινώσεις και οι προειδοποιήσεις.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα καλέσει τους κατοίκους της χώρας σήμερα να εργάζονται από το σπίτι και θα επιβάλει νέους περιορισμούς στη λειτουργία των παμπ, των εστιατορίων και των μπαρ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το γρήγορα επιταχυνόμενο δεύτερο κύμα της επιδημίας του κορονοϊού στη χώρα.

Ο Τζόνσον, που θα μιλήσει στο κοινοβούλιο στις 14:30 (ώρα Ελλάδας) και στη συνέχεια θα απευθυνθεί στους Βρετανούς στις 22:00, θα ανακοινώσει μέτρα που θα είναι λίγο πριν την επιβολή ενός δεύτερου εθνικού lockdown, όπως τον Μάρτιο.

“Γνωρίζουμε ότι δεν θα είναι εύκολο, αλλά πρέπει να αναλάβουμε περαιτέρω δράση για να ελέγξουμε την επανεμφάνιση των κρουσμάτων και να προστατεύσουμε το NHS”, το εθνικό σύστημα υγείας, πρόκειται να πει ο Βρετανός πρωθυπουργός, σύμφωνα με αποσπάσματα της ομιλίας του που διανεμήθηκαν από τη Ντάουνινγκ Στριτ.

Η ανακοίνωση των νέων μέτρων γίνεται αφού αρκετοί επιστήμονες προειδοποίησαν χθες Δευτέρα ότι η Βρετανία θα δει μεγάλη αύξηση του αριθμού των θανάτων τις επόμενες εβδομάδες, αν δεν ληφθούν έκτακτα μέτρα.

Τα νέα κρούσματα covid-19 αυξάνουν κατά τουλάχιστον 6.000 ημερησίως στη Βρετανία, ενώ οι εισαγωγές στο νοσοκομεία διπλασιάζονται κάθε οκτώ ημέρες και το σύστημα διεξαγωγής διαγνωστικών τεστ βρίσκεται στα όριά του.

Μόλις μερικές εβδομάδες αφού κάλεσε τους πολίτες να επιστρέψουν στους χώρους εργασίας τους, ο Τζόνσον θα τους συστήσει να εργάζονται από το σπίτι, εφόσον μπορούν. Επίσης θα ανακοινώσει ότι από την Πέμπτη οι παμπ, τα μπαρ και τα εστιατόρια στην Αγγλία θα κλείνουν στις 10 το βράδυ.

“Ένα από τα πράγματα στα οποία θα δώσουμε έμφαση είναι ότι, εφόσον είναι δυνατό οι άνθρωποι να εργάζονται από το σπίτι, θα τους ενθαρρύνουμε να το κάνουν”, δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Επικρατείας Μάικλ Γκόουβ μιλώντας στο Sky News.

Εκατομμύρια άνθρωποι στην Αγγλία, τη Σκοτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία ζουν ήδη με κάποια περιοριστικά μέτρα και ο Τζόνσον δεν αναμένεται να ανακοινώσει πλήρες, εθνικό lockdown, όπως τον Μάρτιο.

Lockdown;

Η Βρετανία θα αντιμετωπίσει τεράστια αύξηση του αριθμού θανάτων από covid-19 αν κυβέρνηση δεν κινηθεί άμεσα, προειδοποίησαν ο Κρις Ουίτι επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος της κυβέρνησης και ο Πάτρικ Βάλανς επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος.

Ήδη στη χώρα καταγράφεται ο μεγαλύτερος απολογισμός νεκρών από κορονοϊό στην Ευρώπη και ο πέμπτος μεγαλύτερος παγκοσμίως.

Ο Γκόουβ διευκρίνισε ωστόσο ότι πολλές εργασίες δεν μπορούν να γίνουν από το σπίτι, για παράδειγμα στον μεταποιητικό τομέα, το λιανεμπόριο ή τις κατασκευές.

“Προφανώς πρέπει να ισορροπήσουμε την ανάγκη οι άνθρωποι να εξακολουθήσουν να εργάζονται και το όντως κρίσιμο ζήτημα να συνεχίσουν να πηγαίνουν σχολείο και να ωφελούνται από την εκπαίδευση, με την λήψη μέτρων προκειμένου να περιορίσουμε τον ιό. Γι’ αυτό τον λόγο αν μπορούμε να περιορίσουμε (…) τις κοινωνικές επαφές, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε”, πρόσθεσε.

“Ξεκινά το δεύτερο shutdown”, είναι ο τίτλος της Daily Telegraph σήμερα, ενώ η Daily Mail αναφέρει: “Το ΗΒ μπαίνει στην όπισθεν”.