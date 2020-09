Life

“Άγριες Μέλισσες”: Η δίκη της Ελένης ξεκινά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστικό το αποψινό επεισόδιο. Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από την εκπομπή "Το Πρωινό"...

Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, "Άγριες Μέλισσες" που προβάλεται καθημερινά στις 22:00.

Τι θα δούμε τηνΤρίτη 22 Σεπτεμβρίου

Την ώρα που όλοι ετοιμάζονται για την πρώτη μέρα της δίκης της Ελένης, ο Δούκας με τον δικηγόρο του προετοιμάζουν την επίθεσή τους. Εν τω μεταξύ, ο Κυπραίος επισκέπτεται την Ελένη στη φυλακή, αλλά εκείνη αρνείται, πεισματικά, τη βοήθειά του.

Η δίκη αρχίζει κι ο Φανούρης με τη Βιολέτα είναι οι πρώτοι μάρτυρες που καταθέτουν υπέρ της, ενώ ο Σωτήρης, η Χαρίκλεια κι ο Κωνσταντής, κατά της. Παράλληλα, ο Αναστάσης ανακοινώνει στον Μιλτιάδη πως ο συνεταιρισμός αποφάσισε να διαγράψει την Ελένη από μέλος του.

Ο Παναγιώτης σκέφτεται έναν τρόπο να πάρει από τον Σταμάτη το αίμα του πίσω και ζητά τη βοήθεια του Προκόπη. Στη δεύτερη μέρα της δίκης, καταθέτει ο Δούκας, ο οποίος αποφασίζει να παίξει τον κρυμμένο του άσο, για να καταδικάσει την Ελένη…

Στον ρόλο του δικηγόρου Θανόπουλου ο Γιάννης Νταλιάνης

Στον ρόλο του δικηγόρου Σαράφη ο Δημήτρης Μαζιώτης

Στον ρόλο του εισαγγελέα ο Συμεών Τσακίρης

#AgriesMelisses





Gallery