Life

Μιμή Ντενίση: Πέθανε η μητέρα της - Η συγκινητική ανάρτηση

‘Βαρύ πένθος για την Μιμή Ντενίση. ’Έφυγε’’ ξαφνικά από την ζωή η πολυαγαπημένη της μητέρα της.

Βαρύ πένθος για την Μιμή Ντενίση η οποία θρηνεί για την ξαφνική απώλεια της μητερας της, Μαρίας. Το δυσάρεστο γεγονός γνωστοποίησε η ίδια μέσω των λογαριασμών της στα social media.

Όπως αποκάλυψε η Μιμή Ντενίση, η μητέρα της δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας και ‘’έφυγε’’ ξαφνικά μετά από καρδιακή προσβολή που υπέστη. Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη σε στενό οικογενειακό κύκλο.

«Μια βδομάδα πριν λιαζόταν στην πλατεία του χωριού στα Κανάλια. Στην πατρίδα του άντρα της που τόσο αγάπησε. Χτες έφυγε από την ζωή.. η μαμά μου.. η μάνα μας..η γιαγιά μας!! Χωρίς προειδοποίηση!! Δεν ήταν ποτέ άρρωστη! όμως η καρδιά της την πρόδωσε!!!! Έφυγε όπως ήθελε όρθια γελαστή περιποιημένη τολμηρή!! Για μας το σοκ είναι τεράστιο.. Της οφείλω τα πάντα!! Το γλυκό που έφτιαξε το Σάββατο είναι ακόμα στο τραπέζι..!! Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Μακάρι να μπορούσα να σας έχω όλους κοντά μου να την αποχαιρετήσετε.. ξέρω πόσοι πολλοί την αγαπούσαν!! Μια προσευχή από μακριά μου φτάνει!» έγραψε στη συγκινητική ανάρτησή της η Μιμή Ντενίση.