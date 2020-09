Πολιτική

Μητσοτάκης από Καρδίτσα: αποζημίωση στους πληγέντες πολύ γρήγορα

Στις πληγείσες περιοχές ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικό κλιμάκιο. Οι ανακοινώσεις για τις αποζημιώσεις.

Την αποζημίωση όσων επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία και μάλιστα με «πολύ γρήγορες διαδικασίες» ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Καρδίτσα και τη σύσκεψη που είχε με τοπικούς φορείς στο δημαρχείο της πόλης. «Θα αποζημιωθούν όσοι έχουν πληγεί και θα γίνει με πολύ γρήγορες διαδικασίες και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και στο Υπουργείο, αλλά και στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Έχουμε πολλά συνεργεία εδώ, είπε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε:

«Από τη στιγμή που έχουμε έκτακτο προσωπικό, παρακαλώ να φέρουμε και άλλο προσωπικό, να υπάρξει γρήγορη αποτίμηση της ζημιάς και από τη στιγμή που θα υπάρχει γρήγορη αποτίμηση της ζημιάς, θα στηρίξει ο κρατικός προϋπολογισμός τον ΕΛΓΑ, για να μπορέσουν γρήγορα, να αποζημιωθούν οι άνθρωποι για την απώλεια της παραγωγής τους, ώστε να κινηθεί ξανά και όλη η τοπική οικονομία».

Μετά τη σύσκεψη ο πρωθυπουργός πέταξε με ελικόπτερο πάνω από τα σημεία όπου σημειώθηκαν μεγάλες καταστροφές και στη συνέχεια συνομίλησε με κατοίκους που βιώνουν δύσκολες στιγμές τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

«Να έχετε εμπιστοσύνη και στις δυνατότητες της κρατικής μηχανής και στο κράτος το οποίο πρέπει να στέκεται δίπλα στους πολίτες όταν αυτοί το έχουν περισσότερο ανάγκη» είπε ακόμη ο Κυρ. Μητσοτάκης, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο πρώτο πακέτο ενίσχυσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. «Υπάρχει το πρώτο πακέτο των 5.000 και των 8.000 ευρώ για νοικοκυριά και για επιχειρήσεις, ξέρουμε όμως ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν θα είναι αρκετό. Αλλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους επιχειρηματίες να ξαναπατήσουν στα πόδια τους πρέπει να έχουμε μια γρήγορη, ακριβή εκτίμηση της πραγματικής ζημιάς και εδώ πέρα είμαστε να στηρίξουμε ειδικά την πόλη της Καρδίτσας» είπε.

Επίσης συμπλήρωσε ότι «δεν θα δείξω καμία κατανόηση σε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Ο κόσμος σήμερα είναι δικαιολογημένα στενοχωρημένος και θυμωμένος, το καταλαβαίνω απόλυτα. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο» .

Μετά τη σύσκεψη ο Πρωθυπουργός περπάτησε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και συνομίλησε με τους κατοίκους για τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν και άκουσε τα αιτήματά τους, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε το Μουζάκι προκειμένου να επιβλέψει την πορεία των έργων αποκατάστασης στην πληττόμενη περιοχή.

Αναλυτικά ο Πρωθυπουργός κατά την παρέμβασή του, σημείωσε:

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και λυπάμαι πραγματικά, που έρχομαι στην Θεσσαλία, την οποία τόσο αγαπώ και την οποία έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές, σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Κατ’ αρχάς θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των τριών συνανθρώπων μας, οι οποίοι χάθηκαν τις τελευταίες ημέρες ως αποτέλεσμα ενός ακραίου καιρικού φαινομένου. Θέλω, όμως, ταυτόχρονα και ευχαριστώ γιατί αναφερθήκατε σε αυτό κυρίως τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να συγχαρώ όσες και όσους αυτές τις ημέρες της κρίσης έσωσαν εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές. Τα στελέχη της Πολιτική Προστασίας, της ΕΚΑΜ, τους διασώστες μας, τα στελέχη της Πυροσβεστικής, τα στελέχη των Δήμων, της Περιφέρειας.

Είναι βέβαιο, το είπε και ο κύριος Λέκκας, ότι αντιμετωπίσαμε ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, 2.5 εκατομμύρια τόνοι νερού έπεσαν μόνο στην πόλη της Καρδίτσας. Ένα φαινόμενο το οποίο ήταν αποτέλεσμα της σύγκρουσης του Ιανού με ένα άλλο μετεωρολογικό σύστημα και προκάλεσε αυτή την παντελώς ασυνήθιστη βροχόπτωση για την οποία όμως θέλω να τονίσω, ότι η πολιτεία είχε προειδοποιήσει. Είχαμε προειδοποιήσει πριν από το φαινόμενο. Δράσαμε κατά τη διάρκεια του φαινομένου και τώρα ήρθε η ώρα να μεριμνήσουμε για να αποκαταστήσουμε τις μεγάλες πληγές που άφησε πίσω του, αυτό το ακραίο φαινόμενο. Πληγές που είναι εξαιρετικά έντονες προφανώς στην Περιφερειακή Ενότητα της Καρδίτσας, όπως και άλλες περιοχές, όπως τα Φάρσαλα, όπως η Φθιώτιδα μετρούν πληγές. Και γι’ αυτό και η ανταπόκριση της πολιτείας σε επίπεδο στήριξης των Δήμων υπήρξε άμεση.

Μίλησε ο Υπουργός Εσωτερικών για τις χρηματοδοτήσεις τις οποίες ήδη εγκρίθηκαν. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών ήταν εδώ από την πρώτη ημέρα για να συνδράμει τους Δήμους στο δύσκολο έργο, το οποίο έχουν αναλάβει. Και έχουν μέχρι σήμερα διατεθεί στους Δήμους 18,5 εκατομμύρια, αναφέρομαι μόνο εδώ για την Θεσσαλία. 4,5 εκατομμύρια στον Δήμο της Καρδίτσας για να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες, έκτακτα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν αλλά και στήριξη των συμπολιτών σας, των δημοτών, οι οποίοι επλήγησαν και οι οποίοι χρειάζονται τις πρώτες ημέρες μία άμεση οικονομική ενίσχυση.

Θα έρθω στη συνέχεια στο τι θα κάνουμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Και βέβαια άκουσα με πολύ προσοχή και την επιχειρηματολογία της Περιφέρειας και αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να υπάρξει μια επιπρόσθετη οικονομική στήριξη. Ετοιμάστε μας τεύχη, έργα, τιμολόγια και εμείς είμαστε εδώ πέρα να στηρίξουμε την Περιφέρεια για να μπορέσει να προβεί στα άμεσα έργα αποκατάστασης των σημαντικών ζημιών, είτε μιλάμε για οδικό δίκτυο το οποίο πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα, ειδικά για περιοχές όπως η Αργιθέα που δεν μπορούν να μείνουν απομονωμένες για πολύ καιρό. Είτε μιλάμε για γέφυρες, πολλές γέφυρες γκρεμίστηκαν. Είναι μια ευκαιρία να τις ξαναφτιάξουμε και να τις φτιάξουμε καλύτερες και πιο γερές από ό,τι υπήρχαν στο παρελθόν.

Άκουσα, επίσης, με πολύ προσοχή τις αιτιάσεις των ορεινών δήμων και πράγματι αν υπάρχει εδώ πέρα μία αδικία που αφορά τους δύο ορεινούς Δήμους, θα το συζητήσω άμεσα με τον Υπουργό Εσωτερικών να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση στους δύο ορεινούς δήμους, ώστε να είναι αντίστοιχη η αντιμετώπισή τους με τα χρήματα τα οποία έλαβαν οι πεδινοί δήμοι. Και βεβαίως και θα δοθεί προτεραιότητα, κύριε Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, στους Δήμους οι οποίοι έχουν πληγεί για να εντάξουν έργα στο Πρόγραμμα “Τρίτσης”. Ειδικά χαίρομαι που ακούω ότι έχετε έτοιμα έργα τα οποία μπορούν να ενταχθούν. Θα συνεννοηθώ με τον Υφυπουργό και με τον Υπουργό για το πώς θα μπορούν αυτά τα έργα να ενταχθούν το συντομότερο δυνατό. Αυτό αφορά το κομμάτι της στήριξης που θα παρέχουμε στους Δήμους και στην Περιφέρεια που εκ των πραγμάτων έχουν επωμιστεί ένα πολύ μεγάλο βάρος.

Ο Υπουργός Υποδομών μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η καταγραφή και η αξιολόγηση της έκτασης των πιο μόνιμων ζημιών. Έχουμε ήδη το μοντέλο της Εύβοιας, το οποίο έχει δουλέψει πολύ αποτελεσματικά και κινηθήκαμε με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι στο παρελθόν. Έχουμε πολλούς μηχανικούς στην περιοχή. Παρακαλώ για τη συνδρομή των Δήμων και της Περιφέρειας ώστε να επιτελέσουν το έργο τους το συντομότερο δυνατόν. Ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της χρηματοδότησης των μεσοπρόθεσμων αναγκών που μπορεί να έχουν επιχειρήσεις αλλά και νοικοκυριά για να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους.

Υπάρχει το πρώτο πακέτο των 5.000 και των 8.000 ευρώ για νοικοκυριά και για επιχειρήσεις, ξέρουμε όμως ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν θα είναι αρκετό. Αλλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους επιχειρηματίες να ξαναπατήσουν στα πόδια τους πρέπει να έχουμε μια γρήγορη, ακριβή εκτίμηση της πραγματικής ζημιάς και εδώ πέρα είμαστε να στηρίξουμε ειδικά την πόλη της Καρδίτσας, αγαπητέ μου Δήμαρχε, που καταλαβαίνω ότι έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Και ο εμπορικός της ιστός αυτή τη στιγμή είναι περίπου παράλυτος. Έχω ήδη αναθέσει στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών ο οποίος είναι μαζί μας, τον Χρήστο τον Τριαντόπουλο ο οποίος είναι και Θεσσαλός ο ίδιος να αναλάβει εκ μέρους της γραμματείας της Κυβέρνησης τον συντονισμό όλων των οικονομικών μέτρων. Διότι έχουμε πολλές διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, πολλά προγράμματα τα οποία πρέπει να τρέξουν παράλληλα και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτά διεκπεραιώνονται με την απαραίτητη ταχύτητα. Δεν θα δείξω καμία κατανόηση σε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Ο κόσμος σήμερα είναι δικαιολογημένα στενοχωρημένος και θυμωμένος, το καταλαβαίνω απόλυτα. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο. Δυστυχώς αυτά τα πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα με την κλιματική αλλαγή θα αρχίσουν να γίνονται πιο συχνά αλλά θέλω όταν θα ξανά έρθω στην Καρδίτσα, και θα ξανά έρθω στην Καρδίτσα όπως έχω έρθει πολλές φορές και θα ξαναέρθω στη Θεσσαλία, ο θυμός, η στεναχώρια, η απογοήτευση να έχουν δώσει τη θέση τους στην ανακούφιση. Ανακούφιση ότι η Κυβέρνηση έκανε αυτό που της αναλογεί και η τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφέρεια, δήμοι, με τη στήριξη της Κυβέρνησης αυτό που της αναλογεί. Άρα να ξέρετε και νομίζω ότι έχουμε δείξει ως Κυβέρνηση δείγματα αποτελεσματικότητας ότι θα σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα και θα τηρηθούν τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε θέσει.

Ο Υπουργός Υποδομών αναφέρθηκε επίσης και στην ανάγκη να γίνει ένας σωστός σχεδιασμός αντιπλημμυρικών έργων. Εδώ πέρα επιτρέψτε μου μια πρώτη διαπίστωση, ότι ενώ έχουν γίνει οι σχετικές μελέτες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τις λεκάνες απορροής και για τους κινδύνους των πλημμυρικών φαινομένων θα πρέπει να ξαναδούμε τα βασικά έργα από τη στιγμή που έχουμε πηγές χρηματοδότησης, θέλω να το τονίσω αυτό. Έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε μελέτες από τους παραχωρησιούχους να σιγουρευτούμε ότι χρηματοδοτούμε τις σωστές μελέτες. Και ότι κάνουμε μια πρώτη προτεραιοποίηση των έργων είναι κάτι το οποίο θα το αναλάβει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος σε συνεννόηση με το Υπουργείο και την Περιφέρεια να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα οποία κάνουμε είναι τα σωστά και ότι δεν είναι αποσπασματικά έργα αλλά μπορούν να ενταχθούν σε ένα συνολικό σχεδιασμό. Και βέβαια, κράτησα ως ιδιαίτερα κατεπείγον και θα το δούμε ξεχωριστά μαζί με τον Περιφερειάρχη, το σχόλιο το οποίο έκανε ο αντιπεριφερειάρχης για την ανάγκη να ενισχυθούν τα αναχώματα.

Έρχεται χειμώνας, είμαστε περίπου βέβαιοι ότι θα υπάρξουν και άλλες βροχές, ευχόμαστε να μην έχουμε τέτοια πλημμυρικά φαινόμενα αλλά θα πρέπει να δούμε τις διαδικασίες με τις οποίες θα μπορείτε χωματουργικά, να συνεννοηθούμε και με τον γραμματέα αν χρειάζεται υποστήριξη του Υπουργείου, να κάνουμε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των αναχωμάτων. Ως προς τα αρδευτικά δίκτυα, αυτό είναι κάτι που το κουβεντιάζουμε ούτως ή αλλιώς με τον Κώστα Σκρέκα. Άκουσα με πολύ προσοχή αυτό το οποίο είπε, δεν θυμάμαι ποιος Δήμαρχος το είπε, ότι καταστράφηκαν πολλά υφιστάμενα δίκτυα. Υπάρχει ένα ζήτημα ότι μας έρχονται αρδευτικά δίκτυα από το παρελθόν, δεν είμαι ειδικός στα θέματα άρδευσης. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι κάνουμε να το κάνουμε σωστά αυτή τη φορά. Να το κάνουμε σωστά. Να μην κάνουμε, έχω αίσθηση του κατεπείγοντος αλλά να μην πάμε να κάνουμε μπαλώματα και να αναπαράγουμε παθογένειες του παρελθόντος.

Εφόσον το φράγμα στο Μουζάκι για το οποίο και εγώ ακούω να γίνεται πολύς λόγος είναι επιβεβλημένο και σωστά μελετημένο και θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα, να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Το έργο του Αχελώου είναι μια πολύ μεγάλη άλλη κουβέντα για την οποία εγώ είμαι έτοιμος και έχω ήδη δώσει την εντολή και στο Υπουργείο να ξανά ανοίξουμε τη συζήτηση για την μερική-μερική εκτροπή του Αχελώου, την τρίτη εκδοχή. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να δεχθώ είναι ότι η ελληνική πολιτεία έχει δώσει εκατοντάδες εκατομμύρια για έργα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν. Υδροηλεκτρικά αλλά και φράγματα Συκιά και Μεσοχώρα, έργα τα οποία αυτή τη στιγμή κάθονται και τα οποία δεν γνωρίζουμε κιόλας. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε. Αν ο μη γένοιτο είχαμε ένα αντίστοιχο φαινόμενο με αυτή την ένταση σε εκείνη την περιοχή τι θα είχε συμβεί. Δεν το ξέρουμε. Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα πρέπει να ξαναδούμε το όλο κομμάτι Αχελώος με μια φρέσκια ματιά σεβόμενοι προφανώς και τις δικαστικές αποφάσεις οι οποίες σε ένα βαθμό, όχι σε πλήρη βαθμό, σε ένα βαθμό μας δεσμεύουν.

Είναι, επίσης πολύ σημαντικό να τονίσω ότι είχαμε μεγάλες καταστροφές κυρίως στην Καρδίτσα. Είχαμε και άλλες περιοχές όμως τα Τρίκαλα όπου τα αναχώματα κράτησαν, τα αντιπλημμυρικά έργα ήταν τελικά αποτελεσματικά όπου μπορέσαμε και αποτρέψαμε τα χειρότερα. Και βέβαια, ξέρετε είναι πολύ εύκολο, δεν με ενδιαφέρει καθόλου να πολιτικοποιήσω αυτή τη συζήτηση διότι ξέρω τελικά ότι λογοδοτούμε στους πολίτες και είμαστε αντιμέτωποι με τα προβλήματα και όχι με την κριτική της αντιπολίτευσης. Αλλά είναι τουλάχιστον μου φαίνεται αστείο να ασκείται μια κριτική από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης ο οποίος εξ όσων γνωρίζω όσο ήταν πρωθυπουργός δεν πάτησε το πόδι του στην Καρδίτσα. Ήρθε μια φορά μόνο την προεκλογική περίοδο. Άρα να μην ξεχνάμε ότι όλοι όσοι έχουν κυβερνήσει αυτό τον τόπο έχουν το μερίδιο της ευθύνης τους. Θα είμαστε κοντά πάντως στην Περιφέρεια και έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της για να την στηρίξουμε και να αναλάβει με την χρηματοδότηση που εμείς μπορούμε να δώσουμε το βάρος που της αναλογεί.

Επίσης, να τονίσω ότι θα υπάρχει, αύριο ή μεθαύριο, νομίζω μεθαύριο, μια τηλεφωνική γραμμή στο Υπουργείο Υποδομών εξυπηρέτησης ώστε ο κόσμος να μην αισθάνεται μπλεγμένος με το τι μπορεί και τι δικαιούται και τι δεν δικαιούται. Και να έρθω τώρα στο κομμάτι το πάρα πολύ σημαντικό που αφορά τον πρωτογενή τομέα και τους αγρότες μας οι οποίοι υπέστησαν μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Και πετώντας μόνο πάνω από την Καρδίτσα και από τα Τρίκαλα, ήδη η εικόνα σήμερα είναι πολύ άσχημη. Φαντάζομαι πόσο άσχημη θα ήταν πριν από δύο μέρες και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο, τραγικό θα έλεγα, ότι μας έτυχε αυτή η καταστροφή μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες πριν μαζευτεί το βαμβάκι.

Θα αποζημιωθούν όσοι έχουν πληγεί και θα γίνει με πολύ γρήγορες διαδικασίες και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και στο Υπουργείο, αλλά και στον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Έχουμε πολλά συνεργεία εδώ. Αγαπητέ Πρόεδρε, από τη στιγμή που έχουμε έκτακτο προσωπικό, παρακαλώ να φέρουμε και άλλο προσωπικό, να υπάρξει γρήγορη αποτίμηση της ζημιάς και από τη στιγμή που θα υπάρχει γρήγορη αποτίμηση της ζημιάς, θα στηρίξει ο κρατικός προϋπολογισμός τον ΕΛΓΑ, για να μπορέσουν να γίνουν γρήγορα, να αποζημιωθούν οι άνθρωποι για την απώλεια της παραγωγής τους, ώστε να ξανακινηθεί και όλη η τοπική οικονομία.

Το εμπορικό κέντρο της Καρδίτσας κινείται όχι μόνο από την ίδια την πόλη. Κινείται φαντάζομαι από μία ολόκληρη αγροτική οικονομία, η οποία δεν μπορεί να παραλύσει και η οποία σήμερα έχει υποστεί ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Την ευθύνη για αυτά τα ζητήματα την έχει το Υπουργείο και ο ΕΛΓΑ. Ο Ανδρέας είναι εξαιρετικά έμπειρος συνάδελφος και θα σκύψει πάνω στο πρόβλημα. Έχει ήδη σκύψει πάνω στο πρόβλημα και θα υπάρχει ταχύτατη αποζημίωση, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι κάθε φορά που ακούει ο αγρότης τον ΕΛΓΑ και την αποζημίωση, ανησυχεί πάρα πολύ και αν δούμε ότι υπάρχει τρόπος, δεν θα υπάρχει επιβάρυνση. Θα συμψηφιστεί η επιβάρυνση της δήλωσης, γιατί μου εθίγη και το ζήτημα αυτό και από εκεί και πέρα εάν υπάρχει τρόπος να μπορέσουμε εκτάκτως να δώσουμε κάποιου είδους πρώτη χρηματοδότηση στους αγρότες που έχουνε θιγεί και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποτυπωθεί και να γίνει με ακρίβεια, θα γίνει και αυτό.

Η εμπειρία της Εύβοιας μας έδειξε ότι μπορούμε να κινηθούμε με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα απ’ ότι στο παρελθόν. Ειδική μνεία στο ζωικό κεφάλαιο αγαπητέ Πρόεδρε. Χαίρομαι που άκουσα ότι μέχρι το Σάββατο το αργότερο θα έχει γίνει αποτίμηση. Ναι, θα δοθεί μία πρώτη αποζημίωση, χωρίς κατά ανάγκην να χρειαστεί να προσκομίσετε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για τους μελισσοκόμους. Σας εμπιστευόμαστε. Ναι, μπορεί κάποιοι να μας κοροιδευουν. Ελπίζω να μην είναι πολλοί. Το λέω γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δείχνουμε καλή διάθεση απέναντι στους κτηνοτρόφους, τους οποίους έχουμε βοηθήσει και χαίρομαι που το αναγνώρισες ήδη αυτό το πρώτο χρόνο σε πολλά ζητήματα, ειδικά όσον αφορά τις τιμές του γάλακτος, τις παράνομες ελληνοποιήσεις.

Ένα θέμα για το οποίο είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά εδώ στη Θεσσαλία και ήδη το έχουμε κάνει πράξη. Άρα, θα είμαστε κοντά στον πρωτογενή τομέα και όπως είπε και ο Υπουργός δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Αγαπητέ Δήμαρχε, μετάφερέ το σε παρακαλώ πολύ αυτό. Υπάρχει ειδική πρόβλεψη στον κανονισμό. Δεν κινδυνεύουν οι επιδοτήσεις της επόμενης χρονιάς επειδή δεν θα υπάρχει παραγωγή φέτος. Αυτό μετέφερε το σε παρακαλώ στους συμπολίτες σου αγρότες, ώστε να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία σε αυτό το πεδίο. Εγώ να πω κλείνοντας ότι χρέος μας είναι να μη βαλτώσουμε στις λάσπες της πλημμύρας και αυτό φυσικά εξαρτάται από όλους μας και από το συνολικό συντονισμό, τον οποίο θα κάνουμε.

Ξέρετε ότι αντιμετωπίζουμε ουκ ολίγα ανοιχτά μέτωπα αυτήν την εποχή. Τον κορωνοϊό, μεταναστευτικό, ανοιχτά εθνικά ζητήματα, τις συνέπιες στην οικονομία από την πανδημία. Μας προέκυψε αυτή η φυσική καταστροφή. Θα την αντιμετωπίσουμε. Να έχετε εμπιστοσύνη και στις δυνατότητες της κρατικής μηχανής και στο κράτος το οποίο πρέπει να στέκεται δίπλα στους πολίτες όταν αυτοί το έχουν περισσότερο ανάγκη. Αλλά, να εμπιστευτείτε και εσείς και να κλείσω με αυτό και με τις δικές σας δυνατότητες. Είστε ένας πολύ π[περήφανος τόπος και ξέρω ότι και αυτή τη μεγάλη δυσκολία θα μπορέσουμε να την ξεπεράσουμε και ναι, θα κάνουμε κάτι καλύτερο. Και ΄μέσα στα Περιφερειακά σχέδια και στα αναπτυξιακά σχέδια για το επόμενο ΕΣΠΑ, να ξανασκεφτούμε και συνολικά το αναπτυξιακό μοντέλο μίας περιοχής η οποία έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία όμως ακόμα δεν έχει πλήρως αξιοποιήσει και δεν αναφέρομαι μόνο προφανώς στον πρωτογενή τομέα που θα αποτελεί πάντα την ατμομηχανή της ανάπτυξης στην περιοχή, αλλά ειδικά στην ορεινή Θεσσαλία, η οποία έχει ακόμα πολλούς ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες και όπως ξέρετε έχω ένα ειδικό ενδιαφέρον για τους μικρούς ορεινούς απομονωμένους Δήμους και για αυτό και θα μεριμνήσω να σας βοηθήσουμε, ειδικά λίγο περισσότερο απ’ ότι ήδη το έχουμε κάνει.

Ο Ιανός στη ρωμαϊκή μυθολογία ήταν ένας Θεός με δύο πρόσωπα. Μας έδειξε το κακό το πρόσωπο. Τώρα ήρθε η ώρα εμείς να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο και να φροντίσουμε, όπως είπε και κάποιος από τους Δημάρχους. Το λέμε δυστυχώς πολύ πιο συχνά απ’ ότι θα θέλαμε. Να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία. Δεν θα πω αυτό. Θα πω μόνο ότι θα είμαστε γρήγοροι. Θα σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα. Είμαστε πάντα ανοιχτοί να ακούσουμε άλλες σκέψεις, άλλες προτάσεις. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά. Οι Υπουργοί είναι διαθέσιμοι.

Όπου υπάρχει πρόβλημα είμαστε εδώ να το λύσουμε και στην επόμενη επίσκεψή μου, η οποία δεν θα αργήσει στη Θεσσαλία, θα κάνουμε αποτίμηση της προόδου που ήδη θα έχουμε κάνει.

Ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη σε όλους».

Αμέσως μετά πήραν το λόγο οι εκπρόσωποι του επαγγελματικού κόσμου (εμπόρων, αγροτών, κτηνοτρόφων), των επιμελητηρίων και των υπολοίπων φορέων της περιοχής και οι δήμαρχοι . Μετά τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των τοπικών φορέων, το λόγο πήραν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών: Κωστας Αχ. Καραμανλής και ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικακος, Μάκης Βορίδης, Νίκος Ταγαράς, ο Υπουργος Δικαιοσυνης και βουλευτης Καρδίτσας, Κώστας Τσιάρας και οι υπόλοιποι τοπικοί βουλευτές της ΝΔ, Γιώργος Κωτσός και Ασημία Σκόνδρα.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και βουλευτής Καρδίτσας, Κώστας Τσιάρας, ο Υπουργός Εσωτερικών, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, o Yφυπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμόδιος για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, Κώστας Σκρέκας, o Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής, Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γιώργος Στρατάκος, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, ο Βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Κωτσός, η Βουλευτής της ΝΔ, Ασημίνα Σκόνδρα, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευθύμης Λέκκας, ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας, Κωστής Νούσιος, ο Δήμαρχος Καρδίτσας, Βασίλης Τσιάκος, ο Δήμαρχος Αργιθέας, Ανδρέας Στεργίου, ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, Παναγιώτης Νάνος, ο Δήμαρχος Μουζακίου, Θεοφάνης Στάθης, ο Δήμαρχος Παλαμά, Γιώργος Σακελλαρίου, ο Δήμαρχος Σοφάδων, Σκάρλος Αθανάσιος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Περικλής Κορκότσιος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, Κωνσταντίνος Ζυγογιάννης, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Καρδίτσας, Μπίτης Αθανάσιος, ο Εκπρόσωπος του Κτηνοτροφικού Τομέα, Φώτης Πατούνης και ο Εκπρόσωπος Αγροτικού Τομέα, Θανάσης Μαρκίνος.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης πήγε σαν κλέφτης στην Καρδίτσα



«Όπως προβλέψαμε χθες, ο κ. Μητσοτάκης πήγε σαν κλέφτης στην Καρδίτσα σε μία κλειστή σύσκεψη στο δημαρχείο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Υποστηρίζει πως ο πρωθυπουργός «δεν επέτρεψε σε ΜΜΕ να καλύψουν την επίσκεψη, δίνοντας μόνο στημένα πλάνα να τον αποθεώνουν κατά μόνας, περικυκλωμένο από αστυνομικούς.

Δεν τόλμησε να περπατήσει στους δρόμους της Καρδίτσας, να μιλήσει με πολίτες, εργαζόμενους και καταστηματάρχες και να ακούσει την απόγνωσή τους για την ολική καταστροφή και την πλήρη εγκατάλειψη, ακόμα και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εδώ και τέσσερις μέρες.

Για αυτούς αρκέστηκε να βάλει δυνάμεις των ΟΠΚΕ να τους σπρώχνουν, μην τυχόν και ακουστεί στα πλάνα μία φωνή διαμαρτυρίας. Δυστυχώς για τον κ. Μητσοτάκη, τα βίντεο κυκλοφόρησαν ήδη.

Το επιτελικό κράτος της Ν.Δ. βουλιάζει κάθε μέρα. Τα επικοινωνιακά σόου που στήνει με αστυνομική συνδρομή δεν θα τον σώσουν», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.