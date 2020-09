Οικονομία

Στη φυλακή για διαφθορά Κινέζος μεγιστάνας

Η ιστορία του επικεφαλής δημοσίου ομίλου ακινήτων που αποκλείστηκε από τα social media και οδηγείται στη φυλακή.

Ο Κινέζος μεγιστάνας Ρεν Τσικιάνγκ, γνωστός με το προσωνύμιο «το Κανόνι» στα μέσα ενημέρωσης λόγω των τακτικών καταγγελιών του κατά της εξουσίας και του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 18 ετών για διαφθορά, σύμφωνα με δικαστήριο.

Ο πάμπλουτος Κινέζος, πρώην επικεφαλής δημοσίου ομίλου ακινήτων, ήταν, ως τον πρόσφατο αποκλεισμό του τον Ιούλιο, επί πολλά χρόνια μέλος του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος (ΚΚΚ). Ο 69χρονος, γνωστός για την ελευθεροστομία του, εξ ου και «το Κανόνι», είχε πολύ μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τον Μάρτιο χάθηκαν τα ίχνη του, λίγο μετά τη δημοσίευση στο ίντερνετ ενός καυστικού άρθρου του για τον τρόπο με τον οποίο οι κινεζικές αρχές διαχειρίστηκαν την πανδημία COVID-19, η οποία εμφανίστηκε στα τέλη του 2019 στην μητρόπολη Ουχάν, στην κεντρική Κίνα.

Ο Ρεν Τσικιάνγκ κατηγορούσε κυρίως τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ότι είναι «κλόουν» και την κυβέρνηση ότι καθυστέρησε να αντιδράσει. Τον Απρίλιο τέθηκε υπό έρευνα για «πειθαρχική παράβαση». Το Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο Νο 2 του Πεκίνου ανακοίνωσε ότι ο Ρεν Τσικιάνγκ καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 18 ετών και του επιδικάστηκε η καταβολή προστίμου 4,2 εκατ. γιουάν (περίπου 530.000 ευρώ) για «διαφθορά, δωροληψία, υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος και κατάχρηση εξουσίας».

Σύμφωνα με την δικαστική απόφαση, ο πρώην πρόεδρος του δημοσίου ομίλου ακινήτων Beijing Huayuan πήρε μεταξύ του 2003 και του 2017 "κάτω από το τραπέζι" περίπου 1,25 εκατ. γιουάν (περίπου 160.000 ευρώ). Επίσης χρησιμοποίησε προς ίδιον όφελος ή υπεξαίρεσε περίπου 111 εκατ. γιουάν (περίπου 13,9 εκατομμύρια ευρώ) δημοσίου χρήματος.

Όπως αναφέρεται επίσης στην καταδίκη του, ο Ρεν Τσικιάνγκ «ομολόγησε όλα του τα εγκλήματα» και «δεν θα ασκήσει έφεση». Ο τομέας των ακινήτων είναι ένας από αυτούς που έχουν ιδιαίτερα πληγεί από την διαφθορά στην Κίνα, μια χώρα που για 40 χρόνια γνώριζε μια κατασκευαστική φρενίτιδα σε αρμονία με την οικονομική της ανάπτυξη. Ο Σι Τζινπίνγκ εξαπέλυσε μόλις ανέβηκε στην εξουσία το 2013 ευρεία εκστρατεία κατά της διαφθοράς. Αυτή η δημοφιλής στην κοινή γνώμη επιχείρηση για την πάταξη της διαφθοράς εγείρει ωστόσο υποψίες ότι έχει ως στόχο την εξόντωση προσωπικοτήτων που ενοχλούν.

Μέλος του ΚΚΚ από το 1974 ως το 2020, ο Ρεν Τσικιάνγκ είχε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo εκατομμύρια οπαδούς, που έτρεφαν έντονο ενδιαφέρον για τις σφοδρές επικρίσεις του κατά του καθεστώτος. Ο λογαριασμός του απενεργοποιήθηκε το 2016 μετά τη δημοσίευση ενός μηνύματος στο οποίο επέκρινε ομιλία του Σι Τζινπίνγκ, στην οποία ο Κινέζος πρόεδρος καλούσε τα επίσημα μέσα ενημέρωσης να υπηρετούν το Κόμμα. Η κοινωνία των πολιτών δέχεται μεγάλες πιέσεις εδώ και μερικά χρόνια στην Κίνα. Το ίντερνετ λογοκρίνεται περισσότερο, δικηγόροι ανησυχούν για το ενδεχόμενο να συλληφθούν και καθηγητές πανεπιστημίου γνωστοποιούν πολυάριθμες επιθέσεις κατά της ελευθερίας τους στη διδασκαλία.