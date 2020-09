Life

Η Φελίσιτι Τζόουνς τίμησε τη Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ηθοποιός πρωταγωνίστησε ως Γκίνσμπεργκ στη βιογραφική ταινία του 2018 “On the Basis of Sex”.

Η δικαστίνα του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 87 ετών και η ηθοποιός που την υποδύθηκε σε ταινία έπλεξε το εγκώμιό της.

Η Φελίσιτι Τζόουνς πρωταγωνίστησε ως Γκίνσμπεργκ στη βιογραφική ταινία του 2018 «On the Basis of Sex» που έχει θέμα την πορεία της ως μία από τις λίγες γυναίκες φοιτήτριες νομικής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και τις υποθέσεις - ορόσημα που υποστήριξε δικαστικά ως νεαρή δικηγόρος.

Η ταινία καλύπτει κυρίως το πρώτο μέρος της νομικής σταδιοδρομίας της Γκίνσμπουργκ, εστιάζοντας σε μεγάλο βαθμό σε υπόθεση που αφορούσε διακρίσεις λόγω φύλου.

«Η Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπουργκ μας έδωσε ελπίδα, μια δημόσια προσωπικότητα που υπερασπίστηκε την ακεραιότητα και τη δικαιοσύνη» αναφέρει η Φελίσιτι Τζόουνς σε δήλωσή της. «Θα μας λείψει όχι μόνο ως φωτεινός φάρος σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, αλλά και για το ευφυές πνεύμα της και τον εξαιρετικό ανθρωπισμό της. Μας δίδαξε τόσα πολλά. Θα μας λείψει πολύ» σημειώνει.

Το 2018, η Τζόουνς είχε εκφράσει σε συνέντευξή της στο Vanity Fair τον θαυμασμό της για τη γυναίκα που ενσάρκωσε στη μεγάλη οθόνη.

«Ήταν μια ενδιαφέρουσα διαδικασία να υποδύεσαι κάποια που θαυμάζεις βαθιά, αλλά φυσικά, μέρος της δουλειάς μου είναι να ανακαλύψω την ανθρώπινη πλευρά» είχε δηλώσει η Αγγλίδα ηθοποιός στο CNN εκείνη την εποχή.

Για να προετοιμαστεί για τον ρόλο η Τζόουνς πέρασε χρόνο με την Γκίνσμπουργκ στο σπίτι της και όπως δήλωσε, είδε από κοντά την προσήλωσή της στη δουλειά της.

Η Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ ή RBG υπηρέτησε στο δικαστήριο για περισσότερα από 27 χρόνια από τότε που την διόρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον το 1993. Ήταν μια εμβληματική εικόνα της φιλελεύθερης πτέρυγας του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ γνωστή για τον ακλόνητο αγώνα της για τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική δικαιοσύνη.