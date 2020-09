Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: επιστράτευση και κατασκευή νέων ΜΕΘ στην Ελλάδα

Αγώνας δρόμου για τις αυξημένες ανάγκες νοσηλείας ασθενών με κορονοϊό. Σύσκεψη επί του θέματος στο Υπουργείο Υγείας. Παραιτήθηκαν γιατροί, απόγνωση στον Ευαγγελισμό.

Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρμόδιες Αρχές στη χώρα μας για τα συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα κορονοϊού και την κατάσταση που επικρατεί κυρίως στην Αττική, όπου εντοπίζονται τα περισσότερα θετικά τεστ.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση βρίσκεται σε εγρήγορση, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που αναμένεται να προκύψουν μέχρι τον χειμώνα, με τη νοσηλεία βαρέως πασχόντων ασθενών με κορονοϊό. Έτσι, επιστρατεύει αλλά και κατασκευάζει νέες κλίνες Εντατικής Θεραπείας. Σε πρώτη φάση θα προστεθούν 38 κλίνες ΜΕΘ γενικών περιστατικών στις 75 κλίνες ΜΕΘ Covid-19. Παράλληλα όμως συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την κατασκευή επιπλέον 58 κλινών ΜΕΘ και 4 κλινών Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας στο “Σωτηρία” και στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Στοιχεία για την οριακή κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία λόγω της πανδημίας έδωσε σήμερα η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά Ματίνα Παγώνη. Μιλώντας στον ΣΚΑΙ τόνισε ότι έχουν ξεκινήσει να εκκενώνονται ΜΕΘ που δεν ήταν Covid-19 για να μετατραπούν και αυτές σε Covid-19. Πρόσθεσε δε ότι σήμερα εκκενώνονται Μονάδες Εντατικής στο «Αττικόν», ενώ θα ακολουθήσει το «Γ. Γεννηματάς» και άλλα νοσοκομεία. «Αυτή τη στιγμή ο "Ευαγγελισμός" έχει φρακάρει. Δεν μπορεί να πάρει άλλους ασθενείς, είναι γεμάτος και με κρούσματα Covid-19», σημείωσε.

Την ίδια ώρα η εφημερίδα "Τα Νέα" αποκαλύπτει ότι την περασμένη Δευτέρα διευθυντές σε κλινικές-κλειδιά στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» συνέταξαν επιστολή μετά από συνάντησή τους στην οποία καταγράφουν την αγωνία τους. «Η προσέλευση των ασθενών Covid-19 έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά σταθερής υπερφόρτωσης σε κοινές νοσηλείες και σε νοσηλείες ΜΕΘ. Ταυτόχρονα η ζήτηση παροχής υπηρεσιών για άλλες παθήσεις δεν έχει καμφθεί, όπως συνέβη την άνοιξη, σε αρκετές περιπτώσεις, δε, ιδιώς νεοπλασματικών περιστατικών και ανοσιακών παθήσεων, είναι πιο επιτακτική» αναφέρουν.

Από πλευράς του οι γιατροί στο νοσοκομείο Νίκαιας μετά από γενική συνέλευση αποφάσισαν πως αδυνατούν να νοσηλεύσουν άλλα επιβεβαιωμένα και ύποπτα κρούσματα και ο διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, αλλά και η υπεύθυνη της πτέρυγας Covid-19 υπέβαλλαν τις παραιτήσεις τους. “Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Νίκαιας δεν έκανε δεκτές τις παραιτήσεις, οπότε οι δύο επικεφαλής γιατροί συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά”, δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης και πρόσθεσε ότι το νοσοκομείο ενισχύεται άμεσα.

Για τους παραπάνω λόγους, πραγματοποιήθηκε σήμερα σύσκεψη, υπό τον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, με αντικείμενο την καταγραφή των κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και την περαιτέρω αύξησή τους στα Νοσοκομεία της Αττικής. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου, η Καθηγήτρια Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας για το σχεδιασμό νέων κλινών ΜΕΘ στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ Αναστασία Κοτανίδου, ο Διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Παναγιώτης Στάθης και ο Διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστος Ροϊλός.

Κυβερνητικές πηγές: δεν είναι θέμα ωρών ένα νέο lockdown

Από την πρωινή σύσκεψη για τον κορονοϊό, που έγινε στο Μαξίμου, προκύπτει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι καταγράφεται μια σχετική σταθεροποίηση των κρουσμάτων στην Αττική. Παράλληλα, φαίνεται ότι αποδίδουν τα ξενοδοχεία καραντίνας για τους μετανάστες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένονται πρωτοβουλίες από Υπουργείο Μεταφορών για τον συνωστισμό στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ενώ ως προς τα κρεβάτια ΜΕΘ, γίνεται μετατόπιση περιστατικών προς τον ιδιωτικό τομέα και κάποια μη επείγοντα χειρουργια αναβάλλονται για αργότερα.

Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι δεν είναι θέμα ωρών ή λίγων 24ωρων ένα νέο lockdown, αλλά θα δοθεί ο επαρκής χρόνος για να φανεί η απόδοση των μέτρων που ελήφθησαν.