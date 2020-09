Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρμεντ: Καλωσορίζει τις διερευνητικές επαφές Ελλάδας-Τουρκίας

Παράλληλα, απονέμει τα εύσημα στη Γερμανία για τη συμβολή της.

Οι ΗΠΑ καλωσορίζουν την ελληνοτουρκική προσέγγιση και σε δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρεται πως «η Ελλάδα και η Τουρκία είναι έτοιμες να ξεκινήσουν διερευνητικές επαφές για τα ζητήματα θαλάσσιων οριοθετήσεων». «Αυτές οι συζητήσεις έχουν την δυνατότητα να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση των περιφερειακών εντάσεων», σημειώνεται.

Επιπλέον, το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών καλωσορίζει τον εποικοδομητικό ρόλο που έχει παίξει η Γερμανία στην ενθάρρυνση των δύο πλευρών για την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Νωρίτερα σήμερα, την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας χαιρέτισε και ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την επικοινωνία που είχε με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετέφερε στην επικεφαλής της Κομισιόν ότι «ελπίζει πως αυτή η ευκαιρία για διπλωματία δεν θα σπαταληθεί ξανά από την Ελλάδα».