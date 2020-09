Αθλητικά

ΑΕΚ: με σύμμαχο την παράδοση στην Ελβετία

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει το βράδυ τη Σεντ Γκάλεν, στο πλαίσιο του Γ΄ προκριματικού του Europa League...

Να επεκτείνει το ιστορικό των προκρίσεων εναντίον ελβετικών ομάδων, θα επιδιώξει η ΑΕΚ το βράδυ (21:30) με αντίπαλο τη Σεντ Γκάλεν. Τις δύο φορές που βρέθηκε απέναντι σε ελβετικό σύλλογο, η Ένωση πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, τόσο το 1995 εναντίον της Σιόν (Κύπελλο Κυπελλούχων), όσο και τον Αύγουστο του 2003 κόντρα στη Γκρασχόπερς (Champions League).

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές ιδιαιτερότητες που διαμορφώνουν τις συνθήκες της αναμέτρησης του Γ΄ προκριματικού του Europa League. Πρώτα απ΄όλα είναι μονός αγώνας, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά και αποτελεί συνέπεια του «συμπυκνωμένου» προγράμματος λόγω των επιπτώσεων του κορονοϊού.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι η ΑΕΚ δεν έχει νικήσει ποτέ επί ελβετικού εδάφους, αποτελούν «καμπανάκι κινδύνου». Τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα όσο φαίνονται, εναντίον μίας ομάδας που έχασε το καλοκαίρι τα μεγάλα της επιθετικά όπλα και δεν έχει να επιδείξει τίποτα το σημαντικό στην Ευρώπη.

Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Έλντερ Λόπες και τον Κώστα Γαλανόπουλο που βρίσκεται στο στάδιο της αποθεραπείας, όμως κατά τα άλλα ο Μάσιμο Καρέρα έχει απεριόριστες επιλογές. Ο Λιβάι Γκαρσία θα πραγματοποιήσει ντεμπούτο, μάλλον ως βασικός, ενώ επιστρέφει στο χώρο του κέντρου ο Νέναντ Κρίστιτσιτς, ο οποίος απουσίασε από το ματς πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό.

Διαιτητής: Αλεχάντρο Ερνάντεθ (Ισπανία)

Οι πιθανές συνθέσεις:

ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ (Πέτερ Τσάιντλερ): Ατί Ζιγκί, Μουχέιμ, Στεργίου, Φαζλίγι, Κραούτσι, Κιντίγια, Στίλχαρτ, Γκέρτλερ, Αντρέ Ριμπέιρο, Ντουά, Γκιγεμενό

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, Μπακάκης, Τσιγκρίνσκι, Σβάρνας, Ινσούα, Σιμόες, Κρίστιτσιτς, Μάνταλος, Γκαρσία, Λιβάγια, Ολιβέιρα