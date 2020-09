Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η εικόνα της πανδημίας στον κόσμο

Αυξάνονται οι νεκροί και τα κρούσματα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πάνω από 31,88 εκατ. κρούσματα της Covid-19 έχουν καταγραφεί σε όλο τον κόσμο, ενώ 975.065 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters.

Κρούσματα κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε πάνω από 210 χώρες και εδάφη από τότε που εντοπίστηκαν οι πρώτες περιπτώσεις Covid-19 στην Κίνα τον Δεκέμβριο του 2019.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να είναι η πλέον πληγείσα χώρα στον κόσμο τόσο σε αριθμό νεκρών όσο και κρουσμάτων, με 200.878 θανάτους και 6.917.263 επιβεβαιωμένα περιστατικά Covid-19.