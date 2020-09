Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ανοσία της αγέλης σε πόλη της Βραζιλίας

Μελέτη με βάση μαθηματικό μοντέλο. Προειδοποιήσεις από ειδικούς.

Οι κάτοικοι της πόλης Μανάους στη Βραζιλία, οι οποίοι επλήγησαν σφόδρα από την επιδημία της COVID-19, φέρεται ότι έχουν αποκτήσει πλέον συλλογική ανοσία, η οποία επιτρέπει να βρίσκεται υπό έλεγχο η μετάδοση του νέου κορονοϊού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα προκαταρκτικής μελέτης που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με το μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη αυτή, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο medRxiv, το 66% των κατοίκων της Μανάους, την οποία έπληξε γρήγορα και με μεγάλη σφοδρότητα η πανδημία, πιστεύεται ότι διαθέτουν αντισώματα κατά του νέου κορονοϊού.

Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλό ώστε η COVID-19 να μην μπορεί πλέον να εξαπλώνεται δραστικά, δήλωσε η ομάδα 34 Βραζιλιάνων και διεθνών ερευνητών, οι οποίοι συνέταξαν τα πορίσματα της μελέτης αυτής, η οποία δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από ομότιμους ειδικούς.

Η εικόνα που είχε η Μανάους, η οποία βρίσκεται στο δάσος του Αμαζονίου, τον Μάιο που βρισκόταν στο απόγειό της η επιδημία του νέου κορονοϊού εκεί, ήταν αυτή των κορεσμένων νοσοκομείων, των στοιβαγμένων πτωμάτων σε φορτηγά ψυγεία και των ομαδικών τάφων.

Η Μανάους έχει καταγράψει 2.462 θανάτους από την COVID-19. Αν ήταν χώρα θα είχε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας στον κόσμο, με 100,7 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους.

Ωστόσο ο αριθμός των θανάτων σε αυτήν την πόλη των 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων έπεσε κατακόρυφα τις τελευταίες εβδομάδες σε έναν μέσο όρο 3,6 ημερησίως στη διάρκεια των 14 ημερών που πέρασαν.

"Φαίνεται ότι η έκθεση στον ιό προκάλεσε μείωση του αριθμού των νέων κρουσμάτων και των θανάτων στην Μανάους", δήλωσε ο συντονιστής της μελέτης και καθηγητής ιατρικής του πανεπιστημίου του Σάο Πάολο Έστερ Σαμπίνο στο ίδρυμα Υποστήριξης της Έρευνας της πολιτείας του Σάο Πάολο (Fapesp), το οποίο συνέβαλε στην χρηματοδότηση της μελέτης.

Η Μανάους είναι μια από τις πόλεις της Βραζιλίας που αίρουν πολύ γρήγορα τα περιοριστικά μέτρα, που είχαν επιβληθεί για την αναχαίτιση της επιδημίας, στα σχολεία της, τις επιχειρήσεις, τα μπαρ όπως και τη διάσημη όπερά της.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς στον τομέα της υγείας, η επιδίωξη της επίτευξης ανοσίας της αγέλης είναι ο επικίνδυνος δρόμος γι'αυτούς που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις.

"Η συλλογική ανοσία που επιτυγχάνεται μέσω της φυσικής μετάδοσης της λοίμωξης δεν αποτελεί στρατηγική, αποτελεί την ένδειξη ότι μια κυβέρνηση δεν κατάφερε να ελέγξει μια επιδημία και ότι πληρώνει το τίμημα με απώλειες ζωών", έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο Φλόριαν Κράμερ, καθηγητής μικροβιολογίας στην ιατρική σχολή Icahn του νοσοκομείου Mount Sinai στη Νέα Υόρκη.

Άλλοι ειδικοί έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι η ανοσία που αποκτάει κάποιος μετά την προσβολή του από τον νέο κορονοϊό μπορεί να διαρκεί μικρό χρονικό διάστημα.

Με περισσότερους από 138.000 νεκρούς, η Βραζιλία είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο που θρηνεί τόσους πολλούς ανθρώπους από την πανδημία της COVID-19.