Αθλητικά

Μπάγερν Μονάχου: σήκωσε και το Super Cup!

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ πρόσθεσε ακόμα ένα τρόπαιο που γράφει «2020» στη συλλογή της, μετά το νταμπλ στη Γερμανία και το Champions League.

Στην πιο επιτυχημένη χρονιά της 120χρονης Ιστορίας της, η Μπάγερν Μονάχου έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα» κατακτώνας το Ευρωπαϊκό Super Cup. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ επικράτησε 2-1 στην παράταση της Σεβίλλης στον αγώνα που έγινε στη Βουδαπέστη κι έτσι πρόσθεσε ακόμα ένα τρόπαιο που γράφει «2020» στη συλλογή της, μετά το νταμπλ στη Γερμανία και το Champions League.

Ήταν λογικό οι δύο φιναλίστ να «κονταροχτυπηθούν» μέχρι... τελικής πτώσης. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης προερχόταν από αήττητο σερί 31 αγώνων, η δε κάτοχος του Europa League από 21. Ομάδες που δεν... χάνουν με τίποτα και παρουσίασαν μια εξαιρετική παράσταση σε περίπου 20.000 κόσμο που βρέθηκε στις εξέδρες του «Πούσκας Αρένα». Με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας βέβαια, καθώς τηρήθηκαν οι αποστάσεις στο χωρητικότητας 67.000 γήπεδο.

Το σκορ άνοιξε στο 11΄ ο Οκάμπος με πέναλτι που κέρδισε ο Ράκιτιτς από τον Αλάμπα. Η Μπάγερν αντέδρασε και ισοφάρισε σχετικά γρήγορα. Στο 34΄ οι Μίλερ-Λεβαντόφσκι-Γκορέτσκα «έκρυψαν τη μπάλα» και ο τελευταίος έγραψε από κοντά το 1-1. Στη συνέχεια οι Βαυαροί είχαν την ανωτερότητα, δημιούργησαν και έχασαν ευκαιρίες με Λεβαντόφσκι (30΄), Γκάμπρι (58΄), Παβάρ (76΄), όμως ήταν ο Νόιερ αυτός που τους κράτησε «ζωντανούς».

Σε αντεπίθεση της Σεβίλλης στο 87΄ ο Ελ Νεσίρι βρέθηκε εντελώς μόνος και πλάσαρε, όμως ο αρχηγός της Μπάγερν πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση. Έτσι, το ματς οδηγήθηκε στην παράταση όπου «ήρωας» ήταν ο Χάβι Μαρτίνεθ. ο έμπειρος Ισπανός μπήκε ως αλλαγή στο 99΄ και πέντε λεπτά αργότερα διαμόφωσε το τελικό σκορ με κεφαλιά και χάρισε στη Μπάγερν το τρόπαιο.

Μια μαγική βραδιά για τον 32χρονο μέσο, που πτά χρόνια νωρίτερα ήταν ξανά ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής ισοφαρίζοντας 2-2 στην εκπνοή της παράτασης την Τσέλσι, πριν η Μπάγερν κατακτήσει τα πέναλτι το πρώτο της Super Cup. Το δεύτερο ήταν αυτό του 2020... Κι όλα αυτά ενώ είναι πολύ πιθανό να έπαιξε τον τελευταίο του αγώνα με τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Διαιτητής: Άντονι Τέιλορ (Αγγλία)

Κίτρινες: Ερναντέζ, Αλάμπα - Κουντέ, Φερνάντο

Οι συνθέσεις:

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Χανς-Ντίτερ Φλικ): Νόιερ, Παβάρ, Ερτναντέζ (99΄ Ντέιβις), Ζίλε, Αλάμπα (112΄ Μπόατενγκ), Γκορέτσκα (99΄ Χάβι Μαρτίνεθ), Κίμιχ, Σανέ (71΄ Τολισό), Μίλερ, Γκνάμπρι, Λεβαντόβσκι.

ΣΕΒΙΛΛΗ (Ζουλέν Λοπετέγκι): Μπόνο, Χεσούς Νάβας, Ντιέγκο Κάρλος, Κουντέ, Εσκουδέρο, Χορδάν (94΄ Βάθκεθ), Φερνάντο, Ράκιτιτς (56΄ Όλιβερ Τόρες), Σούσο (72΄ Γκούντελι), Ντε Γιόνγκ (56΄ Ελ Νεσίρι), Οκάμπος.