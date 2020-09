Κόσμος

Έπλεναν χρησιμοποιημένα προφυλακτικά και τα πουλούσαν ως καινούργια

Σάλο έχει προκαλέσει το σκάνδαλο που «ξετρύπωσαν» οι αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια ελέγχων...

Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξαν συνολικά 320.000 χρησιμοποιημένα προφυλακτικά που εντοπίστηκαν σε αποθήκη και προορίζονταν για παράνομη πώληση προς ανυποψίαστους πολίτες.

Τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μάλιστα κάνουν λόγο για δεκάδες σακούλες, γεμάτες από χρησιμοποιημένα προφυλακτικά που, στο σύνολό τους, ζύγιζαν περίπου 360 κιλά.

Οι επιτήδειοι «παραγωγοί», στην επαρχία Binh Duong, στο Βιετνάμ, αφού έπλεναν τα χρησιμοποιημένα προφυλακτικά σε βραστό νερό στη συνέχεια τα στέγνωναν και τα τοποθετούνταν σε ξύλινο φαλλικό ομοίωμα έτσι ώστε να ξαναπάρουν το σωστό σχήμα για να τοποθετηθούν σε σακουλάκια και να πουληθούν ως καινούργια!

Ωστόσο άγνωστο παραμένει εάν τα «ανακυκλωμένα» προφυλακτικά έφτασαν στα χέρια αγοραστών. Σύμφωνα με το SkyNews, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μίας γυναίκας, η οποία μάλιστα ομολόγησε πως πληρωνόταν 0,17 δολάρια ανά χιλιόγραμμο.