Κοινωνία

Εξουδετέρωση νάρκης από τη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών (εικόνες)

Η νάρκη εντοπίστηκε σε βάθος 20 μέτρων σε θαλάσσια περιοχή του Διρού. Δείτε εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από την επιχείρηση.

Εξουδετέρωση γερμανικής νάρκης αγκυροβολίου, τύπου GQ, πραγματοποιήθηκε από Ομάδα Εξουδετερώσεως Ναρκών (ΟΕΝ) της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) την περασμένη Τρίτη.

Η επιχείρηση έλαβε χώρα στη θαλάσσια περιοχή Διρού Λακωνίας. Η νάρκη εντοπίστηκε σε βάθος 20μ και ευρισκόταν σε πολύ κατάσταση.

Η επιχείρηση εκτελέστηκε σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, την Ελληνική Αστυνομία και το Δήμο Ανατολικής Μάνης.