Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: κορονοϊός και γρίπη, κρίσεις άγχους και χημικά peeling

Άκρως ενδιαφέροντα τα θέματα της ιατρικής εκπομπής του ΑΝΤ1, αυτό το Σαββατοκύριακο.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 12:00, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν στην υγεία μας, τη σωματική, την ψυχική, αλλά και την πνευματική.

Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, ανακαλύπτουμε εάν μπορούμε να κολλήσουμε γρίπη και κορονοϊό ταυτόχρονα, ενώ ενημερωνόμαστε για το πως επηρεάζει η έλλειψη μαγνησίου την υγεία μας και πως αντιμετωπίζουμε τον πόνο όταν γονατίζουμε.

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, μαθαίνουμε πώς διαχειριζόμαστε σωστά τις κρίσεις άγχους και πανικού, πόση πρωτεΐνη χρειαζόμαστε για να χάσουμε κιλά και τι κινδύνους κρύβουν τα χημικά peeling.

