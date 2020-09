Life

Ρένια Λουιζίδου: Για το “Καφέ της Χαράς” και τις νέες προσθήκες έκπληξη (βίντεο)

Λίγες ώρες πριν την αποψινή πρεμιέρα του «Καφέ της Χαράς» στον ΑΝΤ1 η Ρένια Λουιζίδου μιλά για τις εξελίξεις που θα παρακολουθήσουμε στα νέα επεισόδια.