Οικονομία

Μάλλιος στον ΑΝΤ1: γελοίο το μέτρο για κλείσιμο των περιπτέρων τα μεσάνυχτα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος των περιπτερούχων δήλωσε ότι το μέτρο δεν πρόκειται να προσφέρει τίποτα και ήδη οι νέοι έχουν βρει τρόπους να το παρακάμψουν.