Μπάιντεν: ο Τραμπ κρύβεται γιατί φοβάται τους πολίτες

Ανεβάζει τους τόνους ο υποψήφιος των Δημοκρατικών. Στην προεκλογική αντιπαράθεση και η Λευκορωσία!

Ο Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι σιωπά και δεν καταδικάζει την καταστολή των δημοκρατικών διαδηλώσεων στη Λευκορωσία, μια χώρα, που όπως είπε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την αμερικανική προεδρία, κυβερνάται από έναν «δικτάτορα».

Περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί και εκατοντάδες βρίσκονται στη φυλακή, έπειτα από εβδομάδες μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη Λευκορωσία που ξέσπασαν λόγω των αμφισβητούμενων προεδρικών εκλογών της 9ης Αυγούστου στις οποίες ο πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο ανακηρύχθηκε νικητής. Η αντιπολίτευση του πρώην σοβιετικού κράτους κατήγγειλε εκλογές νοθείας.

Σε δήλωση μέσω email στο Reuters, ο Μπάιντεν τάχθηκε με την πλευρά της «ειρηνικής έκφρασης ελευθερίας» των διαδηλωτών και ζήτησε διεξαγωγή νέων εκλογών στην Λευκορωσία.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ομπάμα και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, που είχε έντονες συγκρούσεις με τη Ρωσία για την Ανατολική Ευρώπη, επέμεινε στην απελευθέρωση ηγετών της αντιπολίτευσης, τους οποίους χαρακτήρισε «πολιτικούς κρατούμενους».

«Ωστόσο, ο πρόεδρος Τραμπ αρνείται να μιλήσει ανοιχτά ενάντια στις ενέργειες Λουκασένκα ή να προσφέρει τη στήριξη του στο κίνημα υπέρ της δημοκρατίας», δήλωσε ο Δημοκρατικός υποψήφιος πρόεδρος, χρησιμοποιώντας διαφορετική ορθογραφία του ονόματος του Λευκορώσου πολιτικού Λουκασένκο.

Ξεκινώντας την έκτη του θητεία, ο Λουκασένκο ορκίστηκε πρόεδρος αιφνιδίως την Τετάρτη σε μια, όπως χαρακτήρισε ο Μπάιντεν, «πλαστή τελετή». Την ίδια ημέρα στις ΗΠΑ κυριάρχησε η είδηση της άρνησης του Τραμπ να δεσμευτεί για μια ειρηνική μεταβίβαση εξουσίας σε περίπτωση που χάσει τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Ένας πρόεδρος που κρύβεται από φόβο από τους πολίτες του, αρνείται να δεχτεί τη βούληση του λαού είναι μια ένδειξη ενός αδύναμου, παράνομου δικτάτορα, όχι ενός ισχυρού ηγέτη», τόνισε ο Μπάιντεν.

Τραμπ και Μπάιντεν πρόκειται να έχουν το πρώτο τους ντιμπέιτ την Τρίτη. Οι θεματικές περιλαμβάνουν «φυλή και βία στις πόλεις μας», σύμφωνα με τους διοργανωτές της τηλεμαχίας.

Οι δύο αντίπαλοι υποψήφιοι πρόεδροι συγκρούστηκαν για το κατά πόσον οι μαζικές διαδηλώσεις στις ΗΠΑ ενάντια στην αστυνομική βία κατά των μαύρων ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές ή αν πρέπει να αντιμετωπιστούν με στρατιωτική δύναμη, με τον Τραμπ να αυτοπαρουσιάζεται ως ο πρόεδρος του «νόμου και της τάξης».

ΗΠΑ, Βρετανία και Καναδάς αναμένεται να επιβάλουν σύντομα κυρώσεις σε οντότητες της Λευκορωσίας για αυτό που Ουάσιγκτον, Λονδίνο και Οτάβα κρίνουν ως εκλογές νοθείας και βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών, ανέφεραν στο Reuters πηγές με γνώση του θέματος.

Ο Μπάιντεν υποσχέθηκε να «υπερασπιστεί τις δημοκρατικές μας αξίες και να σταθεί με εκείνους που τις μοιράζονται» στη δήλωσή του, χωρίς να αποσαφηνίζει την πολιτική που θα ακολουθήσει μια πιθανή κυβέρνησή του εναντίον της Λευκορωσίας.