Παρέμβαση του Ρουβίκωνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (βίντεο)

Τα μέλη του Ρουβίκωνα πέταξαν τρικάκια κι έγραψαν συνθήματα στους τοίχους.

Στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας στο Χαλάνδρι βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής μέλη του Ρουβίκωνα.



Συγκεκριμένα, η παρέμβαση έγινε στις 22:30. Ομάδα ατόμων αφού πέταξαν τρικάκια κι έγραψαν συνθήματα στην συνέχεια αποχώρησαν.



Σε ανάρτησή τους σε γνωστή ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου παραθέτουν και βίντεο από την ενέργειά τους, η οποία, όπως σημειώνουν έγινε με αφορμή τις ανθρώπινες απώλειες και τις καταστροφές από την κακοκαιρία Ιανός.