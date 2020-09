Κοινωνία

Ψυχρό μέτωπο φέρνει μεγάλα ύψη βροχής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχουν τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για το νέο κύμα κακοκαιρίας.

Ένα ψυχρό μέτωπο, που διασχίζει τη χώρα μας από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, προκαλεί βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σημειώνονται στην Ήπειρο (νομό Ιωαννίνων) και στο Κεντρικό Ιόνιο.

Τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr δείχνουν ότι το ψυχρό μέτωπο κινείται γρήγορα προς τα ανατολικά και θα επηρεάσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες τη Δυτική Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και αργότερα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα έως το μεσημέρι στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ κυρίως τις μεσημεριανές ώρες στη Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Παράλληλα, θα επικρατήσουν ισχυροί άνεμοι δυτικών διευθύνσεων στο Ιόνιο και νοτίων διευθύνσεων στο Αιγαίο, με τις εντάσεις τους να φτάνουν τα επτά μποφόρ, ενώ μετά το μεσημέρι οι άνεμοι στο Αιγαίο θα στραφούν σε δυτικούς με την έντασή τους στο Βόρειο Αιγαίο να φτάνει πρόσκαιρα τα οκτώ μποφόρ.