Πολιτική

Λιάκος – κορονοϊός: δεν πρόκειται να πειθαρχήσουμε σε μέτρα για ανθρώπους άνω των 65 ετών

Το μέλος του ΠΣ του ΣΥΡΙΖΑ, κάλεσε την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τα σχέδια για την επιβολή τέτοιων μέτρων, προεξοφλώντας ότι θα γελοιοποιηθεί.

Αντίθετος με το ενδεχόμενο της επιβολής μέτρου για τον περιορισμό στις μετακινήσεις ατόμων άνω των 65 ετών, εμφανίστηκε ο Αντώνης Λιάκος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Σε ανάρτηση του στο Facebook, προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να πειθαρχήσουν και την καλεί να πάρει πίσω το μέτρο πριν γελοιοποιηθεί όπως στην περίπτωση με τον «Μεγάλο Περίπατο».

Η ανάρτηση του Αντώνη Λιάκου:

Ο κ. Χαρδαλιάς μας είπε σοβαρά ότι εξετάζεται η επιβολή περιοριστικών μέτρων για τους ανθρώπους ηλικίας 65 ετών και άνω, αυτούς δηλαδή που βρίσκονται στις κρίσιμες ηλικιακές ομάδες.

Καλά ότι δεν πρόκειται να πειθαρχήσουμε ας το έχουν δεδομένο πριν γελοιοποιηθούν και τα μαζέψουν όπως έκαναν με τον Μεγάλο Περίπατο.

…εμπρός λοιπόν για της γενιάς μας τα πολυτεχνεία!

Πρόσφατα οι δηλώσεις του Αντώνη Λιάκου με τις οποίες υποστήριζε ότι ο ίδιος θα έκαιγε τη Μόρια αν βρισκόταν στη θέση των προσφύγων, πυροδότησαν μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ.