Πολιτική

Αντιδράσεις για τις συνεχείς αποκαλύψεις από τον Χρήστο Καλογρίτσα (βίντεο)

Απάντηση στις νέες καταγγελίες για το παρασκήνιο των τηλεοπτικών αδειών του 2016, δίνει η Λιβανέζικη κατασκευαστική εταιρία της οικογένειας Χούρι.

Του Παναγιώτη Στάθη

«Οι ιδιοκτήτες της, δεν είχαν ποτέ συμμετοχή εμφανώς ή αφανώς σε ελληνικά ή ξένα ΜΜΕ, καθώς είναι εκτός των επιχειρηματικών τους ενδιαφερόντων», απαντά στον Χρήστο Καλογρίτσα και τις καταγγελίες του η λιβανέζικη κατασκευαστική εταιρία CCC.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Consolidated Contractors Company (CCC), «Τα όσα ισχυρίζεται ο κ. Καλογρίτσας αφορούν αποκλειστικώς τις σχέσεις του με πολιτικά πρόσωπα, στα οποία αυτός επιλέγει να αναφερθεί. Πάντως παραδέχεται ότι έλαβε τα 3 εκατομμύρια και δεν εξηγεί γιατί δεν τα επέστρεψε, όπως είχε υποχρέωση και υπό τη δική εκδοχή μετά την επιστροφή τους σε αυτόν από το Δημόσιο. Κοινώς παραδέχεται ότι έφαγε τα 3 εκατ. παρανόμως».

Το υπόμνημα Καλογρίτσα, τα 3 εκ. ευρώ και οι «κουμπάροι»

Ο Χρήστος Καλογρίτσας ξέσπασε τον περασμένο Ιούλιο, όταν ο λιβανέζικος κατασκευαστικός κολοσσός, ιδιοκτησίας της οικογένειας Χούρι, του ζήτησε πίσω τα 3 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας ένα συμφωνητικό υπεργολαβίας για ένα έργο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Καλογρίτσας εξεμάνη πως επρόκειτο για εικονική σύμβαση, με «κουμπάρους» τον Νίκο Παππά και το White Ηouse , για να καλύψει την εγγυητική επιστολή στα τέλη Αυγούστου του 2016, ώστε να πάρει τηλεοπτική άδεια.

«Εμείς θα είμαστε τα αφεντικά»

Ο αποκαλούμενος “κόκκινος εργολάβος” υποστηρίζει πως ο Νίκος Παππάς και άλλα σημαντικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Κυβέρνησης του ζήτησαν να βάλει μόνο το καλό όνομα που είχε στην Αριστερά και να μπει «μπροστινός» στο κανάλι, με χρήματα που θα του έβρισκε το White House. Ξαφνικά όμως, όπως λέει, του εμφάνισαν την οικογένεια Χούρι ως αφανείς χρηματοδότες.

Όπως αναφέρει στο υπόμνημα του ο Χρήστος Καλογρίτσας, «διαβεβαιώνοντας όμως παράλληλα ότι τίποτα επί της ουσίας δεν αλλάζει από τον αρχικό σχεδιασμό, καθώς οι ίδιοι θα παρέμεναν τα "αφεντικά" του όλου εγχειρήματος. Γι' αυτό και ο Νίκος Παππάς τον παρακάλεσε να μην αλλάξει τη στάση του από αυτό το γεγονός».

Ο Εισαγγελέας θα αποφασίσει σύντομα αν θα πρέπει να αποστείλει την δικογραφία στη Βουλή.