Οικονομία

Χότζογλου στον ΑΝΤ1: γιατί οι εποχικοί στην εστίαση δεν παίρνουν το επίδομα των 534 ευρώ (βίντεο)

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας εργαζομένων στον Τουρισμό καταλογίζει ευθύνες στο Υπουργείο Εργασίας, για εργαζόμενους 2 ταχυτήτων.