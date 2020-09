Κοινωνία

Μπαλάσκας στον ΑΝΤ1: Επιτέθηκαν με γυαλί σε αστυνομικούς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο συνδικαλιστής αστυνομικός για την επίθεση κατά αστυνομικών στο Μενίδι και την εφαρμογή των μέτρων για τον κορονοϊό.