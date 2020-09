Κοινωνία

Αντιδήμαρχος Καστελλορίζου στον ΑΝΤ1 για την μπογιά στη σημαία: Προκλητικό γεγονός (βίντεο)

«Επιβεβαιωνόμαστε που δε θέλουμε αποστρατικοποίηση», δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Στ.Αμύγδαλος.

«Προκλητικό γεγονός, το οποίο μας πλήγωσε», χαρακτήρισε την πτήση του τουρκικού drone πάνω από το Καστελλόριζο.

«Μας ξύπνησε το drone, πετώντας και παίζοντας τουρκικά εμβατήρια και τον τουρκικό εθνικό ύμνο», δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο αντιδήμαρχος Καστελλορίζου, εξηγώντας ότι μόνο το μεσημέρι είδαν την μπογιά στη σημαία.

Ερωτηθείς για την πορεία των ερευνών, σχετικά με το ποιος πέταξε το drone, απάντησε πως «είμαστε σε αναμονή» και ξεκαθάρισε πως «αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί».

«Είμαστε τόσο κοντά που μπορεί να το σήκωσε και από δικό τους νησί», εξήγησε ο Στ.Αμύγδαλος και περιέγραψε πως το drone αποχώρησε από το νησί από σημείο που δεν ήταν ορατό.

«Επιβεβαιωνόμαστε που δε θέλουμε αποστρατικοποίηση», τόνισε ο αντιδήμαρχος.

Τέλος, απαντώντας στο σενάριο του να το πέταξαν δύο τουρίστες που βρίσκονταν στο Καστελλόριζο, είπε πως «το Καστελλόριζο είναι άδειο τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να ήρθαν δύο τύποι και να μην τους είδαμε, υπάρχει ομοψυχία».