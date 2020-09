Κοινωνία

Αγωνία για τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διασωληνωμένος παραμένει στη ΜΕΘ ο κ.Ειρηναίος. Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του.

Θετικά αντέδρασε μετά τη διασωλήνωσή του, στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ.Ειρηναίος.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του διοικητή του νοσοκομείο, κ.Χαλκιαδάκη, «η κατάσταση του Αρχιεπισκόπου μετά τη διασωλήνωση είναι σταθερή.

«Ο κ.κ. Ειρηναίος είναι αιμοδυναμικά σταθερός», δήλωσε στο ΚΡΗΤΗ TV ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ και συμπλήρωσε πως «αντίδραση του Αρχιεπισκόπου είναι ικανοποιητική και αυτό μας δίνει αισιοδοξία».

Εξήγησε πάντως πως «είναι διασωληνωμένος. Δεν έχει επαφή με το περιβάλλον. Είναι με φάρμακα. Είναι σε καταστολή, στον αναπνευστήρα». Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Χαλκιαδάκη, «το γεγονός ότι αντέδρασε πολύ καλά στον αναπνευστήρα είναι ένα σημάδι που μας δίνει αισιοδοξία».

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ έκανε εξάλλου λόγο για «οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια». «Είναι σε μια σοβαρή κατάσταση. Το γεγονός ότι αντέδρασε θετικά με το που μπήκε στον αναπνευστήρα είναι ένα καλό σημάδι. Δεν παύει όμως η γενική του κατάσταση να είναι σταθερά κρίσιμη» εξήγησε, κλείνοντας, ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα Επείγοντα του ΠΑΓΝΗ το πρωί της Κυριακής, όταν αισθάνθηκε δυσκολία στην αναπνοή.

Το τεστ κορονοϊού στο οποίο υπεβλήθη ήταν αρνητικό.

Πηγή: neakriti.gr