Πολιτική

ΗΠΑ-Ελλάδα: Τα ζητήματα θαλασσίων ζωνών πρέπει να επιλύονται με βάση το διεθνές δίκαιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κοινή δήλωση μετά την συνάντηση Πομπέο - Δένδια. Οι στρατηγικές προτεραιότητες ΗΠΑ - Ελλάδας και το ηχηρό μήνυμα προς την Τουρκία.

Τις εξαιρετικές διμερείς τους σχέσεις και την αμοιβαία επιθυμία τους να εμβαθύνουν περαιτέρω τη συνεργασία σε μια σειρά από τομείς, από την άμυνα και την ασφάλεια, τις επενδύσεις και την ενέργεια, μέχρι την παιδεία και τον πολιτισμό επιβεβαίωσαν Ελλάδα και ΗΠΑ, σύμφωνα με την κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε μετά τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάικ Πομπέο στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο πλευρές διενήργησαν μια ανασκόπηση υψηλού επιπέδου του Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας, εν αναμονή του τρίτου Στρατηγικού Διαλόγου που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον το 2021.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στην κοινή δήλωση, «Ελλάδα και ΗΠΑ επαναβεβαίωσαν την κοινή τους πεποίθηση ότι τα ζητήματα θαλασσίων ζωνών πρέπει να επιλύονται ειρηνικά και με βάση το διεθνές δίκαιο», αλλά και την επιθυμία τους να συνεχίσουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του σχήματος "3+1"».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτισαν την επιβεβαιωμένη ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεργαστεί με άλλες χώρες της περιοχής για την επίτευξη συμφωνιών οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μέσω του διαλόγου και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. ΗΠΑ και η Ελλάδα επανέλαβαν επίσης την αφοσίωσή τους στην ενίσχυση της στενής συνεργασίας τους ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή».

«Οι δύο πλευρές επανέλαβαν την επιθυμία τους να συνεχίσουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε διάφορους τομείς στο πλαίσιο του σχήματος "3 + 1 " (Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες), η οποία ξεκίνησε στην Ιερουσαλήμ τον Μάρτιο του 2019, καθώς αυτή η συνεργασία μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, στην κοινή δήλωση αναφέρεται ότι ΗΠΑ και Ελλάδα επανέλαβαν ακόμη τη στήριξή τους για την ένταξη όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων σε ευρωπαϊκούς και διατλαντικούς θεσμούς, ενώ υπογραμμίστηκε και η προσπάθεια της Ελλάδας για το σκοπό αυτό, με τη συμφωνία των Πρεσπών και την επακόλουθη προσχώρηση της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας τη σημασία της συνεπούς εφαρμογής της συμφωνίας με καλή πίστη.

Σε ό,τι αφορά τα θέματα άμυνας και ασφάλειας, Ελλάδα και ΗΠΑ εξέφρασαν την πρόθεση να ενισχύσουν περαιτέρω τη στρατηγική εταιρική τους σχέση επεκτείνοντας και εμβαθύνοντας τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας, η οποία επικαιροποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2019 και συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια και των δύο εθνών. Στον επόμενο Στρατηγικό Διάλογο, και οι δύο πλευρές σκοπεύουν να συζητήσουν πώς να αλληλοβοηθούνται περαιτέρω στη διατήρηση ισχυρών, ικανών και διεπιχειρησιακών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων.

Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη συνεργασία τους στον στον τομέα της ασφάλειας από τρομοκρατία, διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις και άλλους παράγοντες απειλής, ενώ τονίστηκε πως, παρά την παγκόσμια πανδημία, η εξαιρετική συνεργασία συνεχίστηκε αμείωτη. Εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας κατά της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ενώ δεσμεύτηκαν για την πλήρη εφαρμογή της κοινής δήλωσης του 2016 σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης (βίζα).

Στην κοινή δήλωση υπογραμμίζεται ακόμη πως ΗΠΑ και Ελλάδα προσβλέπουν στην ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών. «ΗΠΑ και Ελλάδα χαιρέτισαν την έναρξη νέων επενδύσεων και εξαγορών από αμερικανικές εταιρείες στην Ελλάδα και επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να ενθαρρύνουν αυτήν την τάση. Οι δύο κυβερνήσεις προσβλέπουν στην αύξηση της συνεργασίας τους στο εμπόριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα αποδίδουν μεγάλη σημασία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, το 5G και της ιδιωτικοποίησης στρατηγικών υποδομών».

Αναφορικά με τον τομέα της ενέργειας, οι δύο πλευρές χαιρέτισαν την ολοκλήρωση του ελληνικού τμήματος του αγωγού TAP και αναμένουν να συζητήσουν στον προσεχή Στρατηγικό Διάλογο την αμοιβαία υποστήριξή τους για το διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), το έργο της κατασκευής σταθμού υγροποιημένου αερίου στην Αλεξανδρούπολη, την ιδιωτικοποίηση της υπόγειας αποθήκης της Καβάλας, το έργο Διασύνδεσης Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας και άλλα εμπορικά βιώσιμα έργα, τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον αγωγό αερίου EastMed.

Η κοινή δήλωση αναφέρεται τέλος στη συμμετοχή των ΗΠΑ στους εορτασμούς για την 200η επέτειο για την ανεξαρτησία της Ελλάδος το 2021, την πρόθεση να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ των πανεπιστημίων των δύο χωρών, τις εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές ανταλλαγές, καθώς και να συνεχίσουν τη μακροχρόνια συνεργασία τους για την προστασία της πολιτιστικής ιδιοκτησίας της Ελλάδας.

Η ανακοίνωση στα αγγλικά:



Greek Minister of Foreign Affairs Nikos Dendias and U.S. Secretary of State Michael R. Pompeo conducted a high-level review of the U.S.-Greece Strategic Dialogue on September 28, 2020, in anticipation of the third Strategic Dialogue to be held in Washington, DC in 2021. The United States and Greece reaffirm their commitment to the Strategic Dialogue as a testament to the two countries’ outstanding bilateral relationship. On the occasion of this high-level review, they confirmed their mutual desire to deepen cooperation, in particular in the areas described below.



Regional Cooperation



The United States and Greece shared views on the Eastern Mediterranean and reaffirmed their belief that maritime delimitation issues should be resolved peacefully in accordance with international law. In this regard, the United States welcomed Greece’s confirmed readiness to engage with other countries in the region to achieve maritime delimitation agreements through dialogue and in accordance with international law. The United States and Greece also reiterated their dedication to enhancing their close cooperation as NATO Allies, using all appropriate means at their disposal, in order to safeguard stability and security in the wider region.



The two sides reiterated their desire to continue and strengthen their cooperation in various sectors in the framework of the 3+1 format (Cyprus, Greece, Israel, and the United States), which was launched in Jerusalem in March 2019, as this partnership can contribute to the promotion of peace, stability, security, and prosperity in the Eastern Mediterranean and the wider region. The United States and Greece reiterate their support for the integration of all the countries of the Western Balkans into European and transatlantic institutions according to the choice of their citizens. They highlighted Greece’s efforts to this end, noting the continued relevance of the historic Prespes Agreement and North Macedonia’s subsequent accession to NATO, while underscoring the importance of its consistent implementation in good faith.



Defense and Security



Greece and the United States expressed their intent to further enhance their strategic defense and security partnership by expanding and deepening the U.S.-Greece Mutual Defense Cooperation Agreement, which was last updated in October 2019 and greatly contributes to the security of both nations. In the coming Strategic Dialogue, both sides intend to discuss how to further assist each other in maintaining strong, capable, and interoperable militaries.



Law Enforcement and Counterterrorism



The United States and Greece took note of their security cooperation based upon a shared interest in protecting the safety and security of both nations from terrorists, transnational criminal organizations, and other threat actors. Despite the global pandemic, outstanding U.S.-Greece law enforcement cooperation on arrests, seizures, and extraditions has continued unabated. Moreover, the two countries took stock of continued improvement in border security and counterterrorism information sharing and collaboration according to international standards. They committed to full implementation of the 2016 Joint Statement on Greece’s participation in the Visa Waiver Program, including beginning issuance of an updated national identification card and fully collecting and analyzing air passenger data.



Trade and Investment



The United States and Greece look forward to enhancing trade and investment between our two countries. The two governments noted that Greece substantially improved its protection and enforcement of intellectual property in 2019, which resulted in Greece’s removal from the Office of the United States Trade Representative’s Special 301 Report this year. The United States and Greece welcomed the inauguration of new investments and acquisitions by U.S. companies in Greece and reaffirmed their commitment to encourage that trend. The two governments look forward to increasing cooperation on trade. The United States and Greece attach great importance on the cooperation on artificial intelligence, cyber security, 5G, and privatization of strategic infrastructure. The two countries remain committed to enhancing the capacity of women to prosper in the workforce, succeed as entrepreneurs, and be better positioned to foster economic growth.



Energy



The United States and Greece welcomed the completion of the Greek section of the Trans-Adriatic Pipeline and looked forward to discussing at the coming Strategic Dialogue their mutual support for the Interconnector Greece-Bulgaria, the floating storage regasification unit project at Alexandroupoli, the privatization of the Kavala underground gas storage, the Interconnection Greece – North Macedonia project, and other commercially viable projects, which could include the EastMed Gas Pipeline.



Both sides welcomed the September 22 formal establishment of the EastMed Gas Forum as a regional organization and the ongoing successful cooperation on energy through the 3+1 process. Greece and the United States underlined the participation of ExxonMobil in partnership with Total and Hellenic Petroleum in offshore exploration blocks off the coast of Crete, as well the potential opportunities for U.S. investment in the renewable energy sector, with the recently ratified Greek Law “Modernization of Environmental Legislation.”



People-to-People Ties



The United States and Greece reaffirmed the centrality of people-to-people ties in their bilateral relations. They look forward to marking Greece’s independence bicentennial in 2021, as well as exchanging exhibitions and cooperation between museums. The United States and Greece reaffirmed their intent to strengthen links between U.S. and Greek universities and create new joint, dual-degree, and study abroad programs. Both countries will continue to support ongoing educational and academic exchanges, including the Fulbright Program in Greece, which marked its 72nd anniversary in 2020. The United States and Greece agreed to continue their longstanding cooperation to protect Greece’s cultural property. Both countries also agreed to cooperate on capacity building within the creative industries, including in the film sector. The United States and Greece also agreed to explore public-private partnerships in culture and technology.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης θα φέρει επιτέλους τις κυρώσεις συμφωνιών με τη Βόρεια Μακεδονία προς ψήφιση στη Βουλή

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη πλέον, όχι μόνο δίνει μάχες υπέρ της Βόρειας Μακεδονίας για την ένταξή της στην Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, αλλά σε επίσημη τοποθέτησή της, στο κοινό ανακοινωθέν με τις ΗΠΑ που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζει «ιστορική» τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα που συμφωνούμε απόλυτα με τον κ. Μητσοτάκη ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ιστορική, θα φέρει επιτέλους τις κυρώσεις συμφωνιών με τη Βόρεια Μακεδονία προς ψήφιση στη Βουλή ή φοβάται τον πανελλήνιο διασυρμό για την προεκλογική εξαπάτηση του ελληνικού λαού και την καταψήφιση από τον κ. Σαμαρά και τη μισή κοινοβουλευτική του oμάδα;», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Κίνημα Αλλαγής: Διπρόσωπη η ΝΔ και Ιανός ο κ. Μητσοτάκης για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Το Κίνημα Αλλαγής χαρακτήρισε διπρόσωπη τη ΝΔ και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη «Ιανό» κάνοντας λόγο για ιστορική υποκρισία και λαϊκισμό. Με αφορμή τη σχετική αναφορά στο κοινό ανακοινωθέν των κκ. Πομπέο και Δένδια, το Κίνημα Αλλαγής, με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου, σχολίασε: «Ως αντιπολίτευση η ΝΔ καταψήφισε τη Συμφωνία των Πρεσπών, την χαρακτήριζε "εθνική ήττα". Ως κυβέρνηση τώρα, στο σημερινό κοινό ανακοινωθέν, την χαρακτηρίζει "ιστορική". Διπρόσωπος ο κ. Μητσοτάκης, Ιανός και μάλιστα στα εθνικά θέματα». Τονίζει ακόμη, ότι η «κωλοτούμπα» τελικά είναι τακτική και για τους δύο, για τον κ. Τσίπρα και για τον κ. Μητσοτάκη.