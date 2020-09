Υγεία - Περιβάλλον

Αντιγριπικό εμβόλιο - Κικίλιας: Προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες - Τι ισχύει για τα παιδιά

Ποιοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης. Πότε θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός. Οι ανακοινώσεις του Βασίλη Κικίλια.

Αυξημένα κατά 1,2 εκατομμύρια είναι τα αντιγριπικά εμβόλια που έχει εξασφαλίσει για φέτος ο υπουργείο Υγείας όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Φέτος είναι έτοιμες να διατεθούν 4,2 εκατομμύρια δόσεις σε σχέση με τα 3 εκατομμύρια που είχαν δεσμευθεί πέρυσι.

Όπως είπε ο υπουργός Υγείας, ο εμβολιασμός κατά της γρίπης θα ξεκινήσει από τις ευπαθείς ομάδες, οι οποίες είναι και πιο ευάλωτες στον κορονοϊό. Ο εμβολιασμός αναμένεται να αρχίσει από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, ενώ από σήμερα ξεκινά η ηλεκτρονική συνταγογράφηση του αντιγριπικού εμβολίου.

Για μια ακόμη φορά ο Βασίλης Κικίλιας συνέστησε σε όλους να αποφεύγουν τον συγχρωτισμό.

«Θεωρούμε ότι χρειάζεται μία πανστρατιά κοινωνικής ευθύνης για να προστατεύσουμε αυτές τις ευπαθείς ομάδες, τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι κινδυνεύουν κατά κύριο λόγο από το ιό της γρίπης και είναι ηθικό καθήκον μας να τους βοηθάμε. Είναι άτομα με χρόνια νοσήματα, που κινδυνεύουν να νοσήσουν σοβαρά και να εμφανίσουν και επιπλοκές.

Ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης είναι ο αντιγριπικός εμβολιασμός. Βεβαίως, μαζί με τη σημαντική και αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής από όλους, όπως κυρίως είναι η χρήση μάσκας, το πλύσιμο των χεριών, η κάλυψη του στόματος και της μύτης με χαρτομάντηλο όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε, η αποφυγή επαφής των χεριών με το στόμα, τη μύτη, τα μάτια, η αποφυγή επαφής με άτομα που έχουν συμπτώματα γρίπης, η αποφυγή του συγχρωτισμού.

Περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, φέτος ο πλανήτης συγκλονίζεται από μία πανδημία, ένα τεράστιο θέμα Δημόσιας Υγείας. Πρέπει όλοι να επιδείξουμε υπευθυνότητα, σοβαρότητα και μέριμνα για τους συνανθρώπους μας που δεν έχουν ή που δεν μπορούν», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει μέσα Οκτωβρίου

Για την ιδιαιτερότητα της φετινής χρονιάς λόγω πανδημίας μίλησαν κατά την ενημέρωση για τον αντιγριπικό εμβολιασμό όλοι οι συμμετέχοντας στην εκδήλωση που διοργάνωσε το υπουργείο Υγείας και υπογράμμισαν τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, που θα πρέπει να τηρηθεί και ο εμβολιασμός να ξεκινήσει μέσα Οκτωβρίου, καθώς η δραστηριότητα της γρίπης στη χώρα μας ξεκινάει από το Δεκέμβριο, ώστε να χτίσουμε το τείχος ανοσίας.

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, είπε, ότι η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερη και ότι ο εμβολιασμός της γρίπης θα γίνεται παράλληλα με την εξέλιξη του δεύτερου κύματος της επιδημίας. Προσέθεσε ότι σε κανένα μέρος του κόσμου, η συνύπαρξη του κορονοϊού με τη γρίπη, δεν έχει μεταβάλλει τα προγράμματα των εμβολιασμών. Η κ.Θεοδωρίδου υπογράμμισε ότι «η ηλεκτρονική συνταγογράφηση που εφαρμόζεται φέτος θα δώσει στοιχεία για τα ποσοστά εμβολιασμού στη χώρα μας, καθώς και για τις ομάδες που εμβολιάζονται».

Η ιχνηλάτηση των εμβολίων προκειμένου να υπάρχει εικόνα αποτελεσματικότητας τους και ο έλεγχος των ποσοτήτων για να μην λείψουν από ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη είναι η δύο στόχοι της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ανέφερε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολος Βαλτάς. Είπε, ότι φέτος υπήρξε έγκαιρος προγραμματισμός προμήθειας των εμβολίων και αναφέρθηκε στη συμβολή των 11.000 φαρμακοποιών στην εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.

Ο εμβολιασμός για τη γρίπη είναι ασφαλής και δεν χρειάζεται τεστ covid-19 για να κάνει κάποιος το εμβόλιο για την γρίπη ανέφερε ο γγ του ΠΙΣ Γιώργος Ελευθερίου.

Τέλος, η καθηγήτρια Μαρία Τσολιά έδωσε έμφαση στον εμβολιασμό των επαγγελματικών υγείας καθώς η χώρα μας εμφανίζει από τα χαμηλότερα ποσοστά.

Στης συζήτηση παρενέβησαν επίσης, ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, η επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ στην Αθήνα Marianna Trias, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο πΠρόεδρος του ΕΟΦ Δημήτρης Φιλίππου και η καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου.