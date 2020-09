Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τα αποτελέσματα των τεστ που έγιναν στην πλατεία Κουμουνδούρου

Πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 400 rapid test και βεβαιώθηκε διψήφιος αριθμούς κρουσμάτων.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ διενήργησαν σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, rapid τεστ στην πλατεία Κουμουνδούρου, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο συνολικός αριθμός των τεστ που πραγματοποιήθηκαν είναι 422 από τα οποία προέκυψαν 10 θετικά (3 αφορούν Έλληνες και 7 αλλοδαπούς).