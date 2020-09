Πολιτική

Χανιά: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για τον Μάικ Πομπέο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Φρούριο” η πόλη εξαιτίας της άφιξης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Φιλοξενείται στο πατρικό σπίτι του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στα Χανιά της Κρήτης βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, ο οποίος φιλοξενείται στο πατρικό σπίτι του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τα μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει η Αστυνομία είναι δρακόντεια, προκειμένου να μην υπάρξουν απρόοπτα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα, υποδέχθηκαν στις 20.45 τον Μάικ Πομπέο και τη σύζυγό του, Σούζαν, στο πατρικό σπίτι του Πρωθυπουργού στα Χανιά.

Οι κ. Μητσοτάκης και Πομπέο συζήτησαν για λίγο στη βεράντα του σπιτιού, με θέα το λιμάνι της Σούδας.

Το πρωί της Τρίτης, ο Πρωθυπουργός και ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα επισκεφθούν τη βάση της Σούδας, ενώ λίγο μετά τις 11:00 θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνάντηση αντιπροσωπειών στην 115 Πτέρυγα Μάχης.

Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάικ Πομπέο θα έχουν γεύμα εργασίας στο πατρικό σπίτι του Πρωθυπουργού.

Στις συναντήσεις θα συμμετάσχουν από ελληνικής πλευράς, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Ελένη Σουρανή.

Το απόγευμα (17:00) ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός ΥΠΕΞ θα επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο της Άπτερας, συνοδευόμενοι από την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Διαβάστε επίσης:

Πομπέο: Ενθουσιασμένος που επέστρεψα στην Ελλάδα

ΗΠΑ-Ελλάδα: Τα ζητήματα θαλασσίων ζωνών πρέπει να επιλύονται με βάση το διεθνές δίκαιο

Πομπέο: η Τουρκία να ακολουθήσει τη στάση της Ελλάδας για την επίλυση των θαλάσσιων διαφορών

Πομπέο: Τέσσερις προτάσεις στρατηγικού ενδιαφέροντος στις αποσκευές του

Φίλης στον ΑΝΤ1: Οι διαστάσεις της επίσκεψης Πομπέο στην Ελλάδα

Γεύμα Μ. Πομπέο - Θ. Κυριακού στην Θεσσαλονίκη

Με βίντεο και από: Flashnews.gr / Zarpanews.gr