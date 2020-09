Life

“Άγριες Μέλισσες”: ο Χάρης Σώζος σε ρόλο έκπληξη (βίντεο)

Η εκπομπή "Το Πρωινό" αποκάλυψε την τηλεοπτική επιστροφή του Χάρη Σώζου μέσα από τις "Άγριες Μέλισσες". Ποιος ο ρόλος του που θα φέρει ανατροπές...