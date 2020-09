Life

“Η Φαμίλια”: τι θα δούμε στα πρώτα επεισόδια (εικόνες)

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 21:00, εκείνος, εκείνη και οι λοιποί συγγενείς θα ανάβουν το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο καινούργιο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

«ΘΕΡΑΠΕΙΑ»

Το πάθος στον γάμο του Γιάννη και της Μαίρης έχει χαθεί και οι δυο τους αποφασίζουν να πάνε σε έναν ψυχολόγο-σύμβουλο γάμου, για να τους βοηθήσει να ανακαλύψουν το γιατί. Μήπως γιατί όταν κλείνει η τηλεόραση δεν έχουν κάτι να πουν; Μήπως γιατί η Μαίρη δεν λέει ποτέ στον Γιάννη τι πραγματικά την απασχολεί; Μήπως γιατί ο Γιάννης είναι ανάμεσα σε γυναίκες και ο μόνος σύμμαχος και συμπαίκτης του, στα βιντεοπαιχνίδια, είναι ο εννιάχρονος γιος τους; Μήπως γιατί το σπίτι έχει χωριστεί σε δύο στρατόπεδα; Μήπως γιατί η Μαίρη δεν αντέχει τον κολλητό του άντρα της, τον Στάθη; Μήπως γιατί οι δυο πεθερές τους δεν τους αφήνουν σε ησυχία; Ή μήπως για όλα τα παραπάνω; Όπως και να έχει, ο σύμβουλος γάμου έχει πολλή δουλειά μαζί τους. Αλλά όσο ο Γιάννης και η Μαίρη ονειρεύονται ο ένας τον άλλον, υπάρχει ελπίδα. Όσο περίεργα κι αν είναι τα όνειρά τους...

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΤΗ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

«ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ»

Ο Γιάννης βλέπει όνειρο ότι είναι ήρωας ταινίας δράσης και μετά από μια τρελή συμπλοκή σώζει την απαχθείσα Μαίρη. Όμως, η αντίδραση της Μαίρης στο όνειρό του, τον κάνει να συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό που τον ενοχλεί περισσότερο σ’ εκείνη. Έτσι στον ψυχολόγο, ο Γιάννης κατηγορεί τη Μαίρη ότι δίνει μεγάλη σημασία στο τι θα πει ο κόσμος. Μάλιστα, έχει φτάσει σε σημείο να μην παίρνει ποτέ το μέρος των παιδιών τους γιατί φοβάται μην την κουτσομπολέψουν οι γείτονες. Από την πλευρά της, η Μαίρη υποστηρίζει ότι αυτό που την ενδιαφέρει πάνω απ’ όλα είναι η σωστή διαπαιδαγώγησή τους! Γιάννης και Μαίρη ονειρεύονται να ήταν πάμπλουτοι και να μην είχαν ανάγκη κανέναν... H νέα κωμωδία του ΑΝΤ1 βασίζεται στο φορμάτ «LA FAMIGLIA» των Ran Dovrat, Avi Belkin και Ohad Perach. Διανέμεται από την ARMOZA FORMATS (an ITV Company).

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Βασίλης Θωμόπουλος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Ζήσης Ρούμπος, Τόλης Παπαδημητρίου, Μάνος Τσότρας

Executive Producer: PEDIO PRODUCTIONS

Πρωταγωνιστούν: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Νίκος Σταυρακούδης, Μιχάλης Σαράντης, Ιωάννα Μαυρέα, Ελεάνα Στραβοδήμου, Μαρίτα Γαγάνη, Νεφέλη Οικονόμου, Κωνσταντίνος Σελβιάδης.

Στον ρόλο της Δέσποινας η Υρώ Μανέ

«Η Φαμίλια»: Πρεμιέρα την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, και κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1

