Ναγκόρνο Καραμπάχ: Φόβοι για γενικευμένη “ανάφλεξη”

Μαίνονται οι συγκρούσεις, ενώ μεγαλώνει ο αριθμός των νεκρών. Εικόνες πολέμου από ην περιοχή.

Οι μάχες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν και τους αρμένιους αυτονομιστές στον ορεινό θύλακα Ναγκόρνο Καραμπάχ, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στο Μπακού, καθώς πλέον απειλείται γενικευμένη ανάφλεξη μιας σύγκρουσης που διαρκεί πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου, οι αντίπαλες δυνάμεις αποπειράθηκαν να ανακτήσουν εδάφη που απώλεσαν εξαπολύοντας αντεπιθέσεις στη Φουζούλι, στην Τζεμπραέλ, στην Άγντερε και στην Τάρταρ.

Οι ολοένα φονικότερες μάχες μαίνονταν χθες, ενώ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε την Αρμενία σε ομιλία του σε επιθετικό τόνο, εντείνοντας τις ανησυχίες για κλιμάκωση της κρίσης.

Από προχθές Κυριακή δυνάμεις των αυτονομιστών, που υποστηρίζονται πολιτικά, στρατιωτικά και οικονομικά από την Αρμενία, εμπλέκονται στις φονικότερες εχθροπραξίες με στρατεύματα του Αζερμπαϊτζάν από το 2016.

Χθες βράδυ, οι αρχές στο Ναγκόρνο Καραμπάχ ανακοίνωσαν ότι 26 αρμένιοι αυτονομιστές σκοτώθηκαν στις μάχες με τις δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν.

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Αρμενίας, ο Αρτσρούν Χοβανισιάν, έκανε λόγο για «μαζική» επίθεση των δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν, για πλαγιοκόπηση στο νότιο και το βορειοανατολικό πλευρό της γραμμής του μετώπου.

Ο απολογισμός, που δεν είναι ολοκληρωμένος, ανερχόταν ως χθες βράδυ σε 95 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 11 αμάχων, εννέα στο Αζερμπαϊτζάν και δύο στην αρμενική πλευρά. Ενδέχεται στην πραγματικότητα να είναι ακόμη πιο βαρύς. Τα δύο μέρη διαβεβαιώνουν ότι σκότωσαν εκατοντάδες μαχητές του εχθρού.

Το Αζερμπαϊτζάν, τουρκόφωνη χώρα με σιιτική πλειοψηφία, απαιτεί να επιστρέψει στον έλεγχό του το Ναγκόρνο Καραμπάχ, ορεινή επαρχία όπου κατοικούν κατά πλειονότητα χριστιανοί Αρμένιοι, η απόσχιση της οποίας το 1991 δεν αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα.

Σε περίπτωση που γενικευθεί η σύρραξη ανάμεσα στο Γερεβάν και το Μπακού απειλείται αποσταθεροποίηση του νότιου Καυκάσου, ειδικά εάν επέμβουν η Τουρκία και η Ρωσία, περιφερειακές δυνάμεις.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απαίτησε χθες Δευτέρα από την Αρμενία να βάλει τέλος σε αυτή που αποκαλεί «κατοχή» του Ναγκόρνο Καραμπάχ και προειδοποίησε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκει στο πλάι της «αδελφής και φίλης» της χώρας, του Αζερμπαϊτζάν, «με όλη της την καρδιά και με όλα τα μέσα», παροτρύνοντας το Μπακού να «πάρει τα πράγματα στα χέρια του».

Άλλες δυνάμεις — η Ρωσία, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το Ιράν, η ΕΕ, ο ΟΗΕ — κάλεσαν να υπάρξει άμεση διακοπή των εχθροπραξιών. Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα συνεδριάσει εκτάκτως για να εξετάσει την κατάσταση κεκλεισμένων των θυρών τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), ενημέρωσαν διπλωμάτες.