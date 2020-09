Πολιτική

Μητσοτάκης: Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ δεν υπήρξαν ποτέ τόσο στενές και παραγωγικές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ως το πιο στρατηγικό σημείο της ευρύτερης περιοχής χαρακτήρισε την Σούδα ο Πρωθυπουργός. Ηχηρό μήνυμα προς την Τουρκία.

«Προσυπογράφω τη δήλωση του κ. Πομπέο ότι οι σχέσεις των δύο χωρών μας δεν υπήρξαν ποτέ τόσο στενές και παραγωγικές όσο είναι σήμερα. Είναι σχέσεις που απλώνονται σε όλα τα επίπεδα. Χαίρομαι επίσης που ο φίλος υπουργός θα φιλοξενηθεί στον τόπο μου στα Χανιά. Στο νησί αυτό δεν χτυπάει μόνο η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει και η καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου. Χτυπάει όμως και ο δυνατός παλμός της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι τώρα μιλάμε από την 115 πτέρυγα μάχης στην πολεμικής μας αεροπορίας» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά την διευρυμένη συνάντηση που είχαν με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα.

«Η Σούδα αναδεικνύεται έτσι ως το πιο στρατηγικό σημείο της ευρύτερης περιοχής. Εδώ συναντώνται τα συμφέροντα των δύο χωρών μας μαζί μας όμως με εκείνα της ασφάλειας και της ειρήνης» πρόσθεσε.«Η αναβαθμισμένη συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ απλώνει τη δράση της και στον χώρο της κοινής αμυντικής βιομηχανίας μας, με αιχμή τον εκσυγχρονισμό των 84 F-16 αλλά και με κοινά προγράμματα και πολύ σημαντικές κοινές επενδύσεις σε ελληνικά ναυπηγεία» σημείωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε "διευρύνεται όμως και σε άλλα πεδία και σε άλλες περιοχές. Όπως στην Αλεξανδρούπολη η οποία ήδη εξελίσσεται σε κόμβο μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου προς την ηπειρωτική Ευρώπη, ανατολική και κεντρική Ευρώπη. Εκεί κατασκευάζεται πλωτή μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου και ταυτόχρονα δρομολογείται και η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Το ίδιο και το λιμάνι της Καβάλας».

«Υπογράφηκε επίσης μια σημαντική νέα διμερή συμφωνία για συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στο πεδίο της καινοτομίας. Είναι και αυτό μια απόδειξη του ηγετικού ρόλου που η Ελλάδα παίζει στα βαλκάνια, στα οποία επιστρέφει δυναμικά μετά από μια σχεδόν δεκαετή απουσία» είπε συνεχίζοντας τις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός. «Η χερσόνησός μας είναι ένα γεωγραφικό σημείο που συγκεντρώνει πολλά κοινά ενδιαφέροντα Ελλάδας και ΗΠΑ. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί και θα αποτελεί πάντα το δυναμικό τους ορμητήριο» συμπλήρωσε.

«Στις συζητήσεις μας παραμένουν κυρίαρχα τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια ευαίσθητη περιοχή η οποία το τελευταίο διάστημα δοκιμάστηκε από την επιθετικότητα της Τουρκίας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας τις δηλώσεις του. «Με προκλητικές ενέργειες εκτός διεθνούς δικαίου, με μια αχρείαστα ακραία ρητορική η οποία φορτίζει το κλίμα αλλά και με τακτικισμούς που δεν βεβαιώνουν συχνά την ειλικρίνεια των προθέσεών της. Με ενέργειες δηλαδή που είναι αντίθετες στις αξίες του δυτικού κόσμου, τις οποίες δυστυχώς η 'Αγκυρα συνεχίζει και στα νερά της Κύπρου όπως διαπιστώσατε και εσείς κ. υπουργέ όταν βρεθήκατε στη Λευκωσία» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Η ελληνική απάντηση σε όλες τις προκλήσεις δεν είναι άλλη από την υπεράσπιση των εθνικών μας δικαίων» σημείωσε ο πρωθυπουργός. Επισήμανε ότι ο κ. Πομπέο «κατανοεί ότι η ένταση μεταξύ κρατών-μελών του ΝΑΤΟ τελικά δεν συμφέρει κανέναν και ότι βρίσκεται απέναντι σε κάθε αυθαίρετη ενέργεια που a-priori τορπιλίζει κάθε καλόπιστο διάλογο. Και ότι το διεθνές δίκαιο πρέπει να παραμένει η σταθερή πυξίδα για όλους».

«Άλλωστε γνωρίζει και ο ίδιος την ετοιμότητά μας, τόσο για διερευνητικές επαφές που προσδοκούμε ότι θα ξεκινήσουν σύντομα όσο και για την τεχνική διαδικασία η οποία εξελίσσεται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τόνισε. «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι τώρα πια έχει έρθει η σειρά της διπλωματίας».





Στη βάση της Σούδας Μητσοτάκης και Πομπέο

Κοινή επίσκεψη στη στρατιωτική βάση της Σούδας στην Κρήτη, πραγματοποίησαν το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μάικ Πομπέο. Εκεί ενημερώθηκαν για τη λειτουργία της και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στην ελληνική φρεγάτα ΜΕΚΟ «Σαλαμίς» και στα αμερικανικά ταχύπλοα σκάφη CCM (Combat Craft Medium) που βρίσκονται στη ναυτική βάση στο Μαράθι. Ακολούθησε διευρυμένη συνάντηση στην 115 Πτέρυγας Μάχης.

Τους κ. Μητσοτάκη και Πομπέο ποδέχθηκαν στις 10.00 το πρωί εκπρόσωποι από την στρατιωτική ηγεσία των δύο βάσεων και έγινε ενημέρωση στην πίστα της αμερικανικής βάσης (NSA), παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, του υπουργού 'Αμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου, του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου και της διευθύντριας του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού Ελένης Σουρανή. Παρόντες από την αμερικανική πλευρά ήταν ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ και ανώτεροι αξιωματικοί των ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, οι κ. Μητσοτάκης και Πομπέο επισκέφθηκαν τη Ναυτική Βάση στο Μαράθι όπου ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες που έχουν τα ταχύπλοα CCM (Combat Craft Medium), τα οποία βρίσκονται σε προβλήτα που έχει παραχωρηθεί στις αμερικανικές δυνάμεις. Λίγα λεπτά αργότερα, σε κοντινό σημείο της βάσης, ανέβηκαν στο ελικοδρόμιο της ελληνικής φρεγάτας ΜΕΚΟ «Σαλαμίς». Η άφιξή τους αναγγέλθηκε από τα μεγάφωνα της φρεγάτας (και στα Αγγλικά) ενώ τους ανέμενε επί του πλοίου άγημα απόδοσης τιμών.

Στη διευρυμένη συνάντηση που άρχισε στις 11.20 στην 115 Πτέρυγα μάχης, πέραν των κ. Μητσοτάκη και Πομπέο, συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς οι κ.κ. Δένδιας, Παναγιωτόπουλος, Φλώρος και Σουρανή. Από αμερικανικής πλευράς συμμετείχαν ο ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, o βοηθός υπουργός Εξωτερικών, Φίλιπ Ρίκερ, ο στρατιωτικός σύμβουλος του κ. Πομπέο, Ρίκι Γουάντελ και η σύμβουλος του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μέρι Ελίζαμπεθ Κίσελ.