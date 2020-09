Πολιτική

Τσίπρας σε Τσακαλώτο: Οι διαφωνίες μόνο στα κομματικά όργανα

Το παρασκήνιο του πεντάωρου Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ.

"Επιχείρηση- εκτόνωση" στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΑ καθώς ο Αλέξης Τσίπρας πήρε πίσω την απόφασή του για τη σύσταση επιτροπής δεοντολογίας, η οποία θα ασχολείται με τα “φάλτσα” των βουλευτών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε στο προηγούμενο σύστημαν, δηλαδή, στο ότι υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και στο κόμμα θα είναι η γραμματέας της ΚΟ, Όλγα Γεροβασίλη και ο γραμματέας της παράταξης, Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Η συζήτηση κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους και μόνον ο Ευκλείδης Τσακαλώτος είπε ότι πριν αναδείξει η κυβέρνηση τη δήλωσή του περί πολιτικού απατεώνα (σ.σ. αναφορά Τσίπρα για Μητσοτάκη) κάποιοι εκ των έσω είχαν φροντίσει να τη δημοσιοποιήσουν, εκφράζοντας, μάλιστα, και τη διαφωνία τους.

“Ήταν λάθος η δημοσιοποίηση αυτής της δήλωσης”, του είπε ο Αλέξης Τσίπρας, για να συμπληρώσει πως “ό,τι διαφωνίες είχες έπρεπε να τις συζητήσεις μέσα στα όργανα του κόμματος”.

Η ανακοινωση του ΣΥΡΙΖΑ

Με ανακοινωσαη του, ο ΣΥΡΙΖΑ σημοσιοποιεί την απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, αναφέροντας:

"1. Οι οικονομικές και υγειονομικές εξελίξεις της τελευταίας περιόδου όπως και οι εξελίξεις στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής σηματοδοτούν το πέρασμα σε μια νέα συγκυρία. Η πανδημική και οικονομική κρίση βαθαίνουν εξαιτίας των χειρισμών της κυβέρνησης, ενώ στην εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση πορεύεται χωρίς σχέδιο και στρατηγική μειώνοντας κάθε μέρα που περνά τη διαπραγματευτική δύναμη της χώρας. Η επίσκεψη Πομπέο εξάλλου εντείνει, παρά αμβλύνει, την εκτίμησή μας ότι η κυβέρνηση εγκαταλείπει το δόγμα της ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής αντικαθιστώντας το με το δόγμα του «προβλέψιμου συμμάχου», ενώ δεν φαίνεται να διασφαλίζει ουσιαστική στήριξη απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση χάνει τον έλεγχο τόσο σε ό,τι αφορά την πανδημία όσο και στην οικονομία και τα πρώτα ρήγματα έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους.

2. Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες για την έξαρση της υγειονομικής κρίσης, που πριν βγει ο Σεπτέμβριος έχει οδηγήσει τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας στα όρια της. Ενώ η κοινωνία έδωσε χρόνο στην κυβέρνηση ώστε να προετοιμάσει τον κρατικό μηχανισμό για την προεξοφλημένη από τους επιστήμονες δεύτερη φάση της πανδημίας, η κυβέρνηση όχι απλώς αδράνησε αλλά με τις παρεμβάσεις και τις επιλογές της έκανε τα πράγματα χειρότερα. Στον τομέα της υγείας δεν προετοίμασε το ΕΣΥ για τις αυξημένες ανάγκες, δεν αύξησε τον αριθμό των ΜΕΘ, δεν προσέλαβε μόνιμο και επικουρικό προσωπικό.

Στον τομέα της εκπαίδευσης όχι απλώς δεν κατάφερε να εγγυηθεί το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, αλλά πυροδότησε μια πρωτοφανή κρίση στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αντί να εξασφαλίσει μικρότερα τμήματα και περισσότερους δασκάλους και καθηγητές προτίμησε μέσα στο καλοκαίρι να προχωρήσει σε αύξηση των μαθητών ανά τάξη, σε ρυθμίσεις εξυπηρέτησης των σχολαρχών, να επανασυστήσει ένα σκληρό κομματικό κράτος με τις αδιαφανείς τοποθετήσεις διευθυντών εκπαίδευσης 20 μέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων, ενώ μείωσε κατά 20.000 τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Στις μαζικές μεταφορές η πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι απαράδεκτη και προσβλητική χωρίς καμία παρέμβαση για την αύξηση των δρομολογίων ώστε να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Στους χώρους εργασίας η κυβέρνηση δείχνει πλήρη αδιαφορία για την διασφάλιση τήρησης υγειονομικών πρωτοκόλλων, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τη σχεδόν ολοκληρωτική αδρανο ποίηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιδίδεται σε ένα όργιο απευθείας αναθέσεων, αδιαφανών διαδικασιών και χρηματοδοτήσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ώστε να εξασφαλίσει τη στήριξη από τους μεγάλους μιντιακούς ομίλους και να ενορχηστρώσει ένα νέο γύρο προπαγάνδας υπέρ της και συγκάλυψης των ευθυνών της.

3. Στο πεδίο της οικονομίας η πραγματικότητα που διαμορφώνεται είναι δραματική. Η ύφεση βαθαίνει, η ανεργία αυξάνεται, οι μισθοί μειώνονται, τα λουκέτα πληθαίνουν. Η οικονομία βρίσκεται σε ένα αποπληθωριστικό και υφεσιακό σπιράλ με τις πιθανότητες ταχείας ανάκαμψης να έχουν ήδη εξανεμιστεί. Ενώ η κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα να ακολουθήσει μια δυναμικά επεκτατική πολιτική με δεδομένη την ύπαρξη της αυξημένης ρευστότητας που της κληροδότησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την άρση των περιορισμών του Συμφώνου Σταθερότητας, επέλεξε ένα διαφορετικό δρόμο. Αξιοποιεί την κρίση ως ευκαιρία για την επιθετική απορύθμιση της αγοράς εργασίας, τη μείωση των μισθών, την αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου, αλλά και την εκκαθάριση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να δημιουργηθούν όροι για ένα νέο καθεστώς συσσώρευσης στην ελληνική οικονομία. Σημειώνουμε εμφατικά ότι αυτό δεν είναι αποτέλεσμα αδράνειας ή ανεπάρκειας αλλά πολιτικής επιλογής, όπως προκύπτει και από τις προτάσεις της επιτροπής Πισσαρίδη που επαναφέρουν την εμμονική και ιδεοληπτική ατζέντα του ΔΝΤ (ελαστικοποίηση αγοράς εργασίας, εκκαθάριση των λεγόμενων μη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και επιθετική ιδιωτικοποίηση του δημόσιου πλούτου).

4. Πλάι και ταυτόχρονα με την σκληρά ταξική νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης ξεδιπλώνεται μια συντονισμένη επίθεση στα δικαιώματα, τις δημοκρατικές ελευθερίες, τη νεολαία. Η στάση της ειδικά στο προσφυγικό – μεταναστευτικό, όπου έχει κάνει την καταστροφική επιλογή να μετατρέψει τη χώρα και ιδίως τα νησιά υποδοχής σε «Ασπίδα της Ευρώπης», συμμαχώντας με τις πιο ακραίες ευρωπαϊκές τάσεις και υιοθετώντας την πιο σκληρή εκδοχή της ευρωπαϊκής πολιτικής για το άσυλο, ενισχύει ξενοφοβικές και μισαλλόδοξες κοινωνικές πρακτικές αυτοματισμού με τελευταίο παράδειγμα τα περιστατικά στα Καμένα Βούρλα.

5. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιδιώκει να συγκαλύψει τις αντιφάσεις της, αλλά και τα κοινωνικά και πολιτικά αδιέξοδα που δημιουργεί η σκληρά νεοφιλελεύθερη πολιτική της ακολουθώντας την προσφιλή της τακτική της πολιτικής εξαπάτησης, τακτική που σημάδεψε και τον αντιπολιτευτικό της λόγο τα προηγούμενα χρόνια. Εξαπάτηση στην εξωτερική πολιτική με αποκορύφωμα το εξευτελιστικό χθεσινό περιστατικό, όπου το Υπουργείο Εξωτερικών με μια πρωτοφανή στα χρονικά ενέργεια απάλειψε από την επίσημη ανακοίνωσή του τον προσδιορισμό ιστορική για την «Συμφωνία των Πρεσπών». Στην οικονομία, καθώς τη στιγμή που ο κος Μητσοτάκης ισχυρίζεται ότι έχει προωθήσει ένα πακέτο ύψους 24ων δις για την στήριξη της ελληνικής οικονομίας, η εκτέλεση του προϋπολογισμού μέχρι και τον Αύγουστο του 2020 αποδεικνύει ότι οι πραγματικές δαπάνες στήριξης δεν ξεπερνούν τα 4,6 δις ευρώ. Στο επιτελικό κράτος που αποδεικνύεται κράτος κομματικό, αδιαφανές, διεφθαρμένο και ανίκανο να ανταποκριθεί στις ανάγκες της καθημερινότητας των πολιτών με τελευταίο αλλά τρανταχτό παράδειγμα την αδράνεια στην αντιμετώπιση των συνεπειών του «Ιανού» σε Καρδίτσα, Μουζάκι, Ιόνια Νησιά και αλλού.

(SIC) 5. Το ζητούμενο για τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία είναι η φθορά της κυβέρνησης και η διογκούμενη λαϊκή δυσαρέσκεια να πάρει προοδευτικό και αριστερό πρόσημο, κάτι που γνωρίζουμε ότι δεν συμβαίνει αυτόματα και μηχανικά, αλλά προϋποθέτει την δική μας πολιτική και κοινωνική εγρήγορση. Απαιτεί περαιτέρω προγραμματική επεξεργασία, πολιτική κοινοβουλευτική και κοινωνική αγωνιστική παρουσία και εξωστρέφεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία έχει βάλει τις βάσεις διαμόρφωσης του προγραμματικού οπλοστασίου για μια συνολική και στρατηγικού χαρακτήρα σύγκρουση με την κυβέρνηση και την πολιτική της. Οι άξονες της στρατηγικής μας, όπως παρουσιάστηκαν στην ΔΕΘ, αποτελούν την αιχμή αυτής της δομικής αντιπαράθεσης η οποία δεν αφορά απλώς ζητήματα διαχείρισης αλλά συνολικού προσανατολισμού της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

6. Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία αξιολογεί τους κοινωνικούς αγώνες που αναπτύσσονται σε παιδεία, υγεία και πολιτισμό αλλά και τους ελπιδοφόρους αγώνες αμφισβήτησης και τα κινήματα, κυρίως της νεολαίας, απέναντι στην καταστολή, την ακροδεξιά, το φασισμό και τις διακρίσεις ως εξαιρετικά μεγάλης σημασίας για την διαμόρφωση ενός κοινωνικού και πολιτικού ρεύματος που θα αμφισβητεί στον πυρήνα της την κυβέρνηση της ΝΔ και τον συσχετισμό που διαμορφώθηκε μετά τις εκλογές του Ιουλίου του 2019. Σε αυτό το πλαίσιο είναι κρίσιμη η μαζική παρουσία και ενεργός συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στο αντιφασιστικό κίνημα και ιδιαίτερα στην κινητοποίηση της 7ης Οκτώβρη, ημέρα έκδοσης της απόφασης της δίκης της Χρυσής Αυγής. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ώστε να αναπτυχθούν αγώνες για την στήριξη του μισθού, την προστασία της εργασίας από την πολιτική απορρύθμισης, αλλά και για τη στήριξη των μικρομεσαίων εισοδημάτων.

7. Η φθορά της κυβέρνησης, η διογκούμενη λαϊκή δυσαρέσκεια και οι κοινωνικοί αγώνες που αναπτύσσονται αποτελούν επιπρόσθετους λόγους για να διαφυλάξουμε την ενιαία έκφραση και υποστήριξη των συλλογικών μας αποφάσεων. Οι κοινοί κανόνες και οι σαφείς διαδικασίες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις προς αυτό το σκοπό. Αυτό το πλαίσιο που ορίζουν οι συλλογικές μας αποφάσεις πρέπει να τηρείται από όλους/ες, ενώ τη σχετική ευθύνη για την εφαρμογή των σχετικών κανόνων αναλαμβάνουν ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και η Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

8. Ταυτόχρονα και στον ίδιο ρυθμό με την πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση με την ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει τη διαδικασία της διεύρυνσης, ανασυγκρότησης και μετασχηματισμού. Η αναγκαστική αναβολή του συνεδρίου λόγω της πανδημίας δεν πρέπει να λειτουργήσει ως τροχοπέδη, αλλά αντίθετα ως ευκαιρία για την περαιτέρω προώθηση του στόχου της διεύρυνσης και ενοποίησης του φορέα μας με στόχο την ομαλή μετάβαση στο συνέδριο. Στο πλαίσιο αυτό όλες οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία θα κινηθούν εξωστρεφώς αναδεικνύοντας τα πολιτικά μέτωπα της περιόδου. Τα μέλη του κόμματος ιδιαιτέρως τα νέα, οι οργανώσεις μελών, οι νομαρχιακές επιτροπές και η ΚΕΑ πρέπει να αποχτήσουν σαφές περιεχόμενο δουλειάς με συγκεκριμένες χρεώσεις που θα προσδιοριστούν άμεσα.

9. Όλες οι οργανώσεις του κόμματος θα προετοιμάσουν και θα ολοκληρώσουν νομαρχιακές συνδιασκέψεις μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2021 ώστε να συζητηθούν τα κρίσιμα πολιτικά ζητήματα, αλλά και να προκύψουν νέες ενιαίες νομαρχιακές επιτροπές σε όλη την Ελλάδα. Ο οδικός χάρτης για τη διενέργεια των νομαρχιακών συνδιασκέψεων θα εκπονηθεί με ευθύνη του Πολιτικού Συμβουλίου, της οργανωτικής γραμματείας και του οργανωτικού γραφείου και με μέριμνα για την ενισχυμένη εκπροσώπηση των νέων μελών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στις συνδιασκέψεις, αλλά και στα νέα όργανα που θα προκύψουν".