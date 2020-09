Παράξενα

Οδηγός αντιμέτωπος με κοπάδι από αγριογούρουνα (εικόνες)

Νέο τροχαίο με αγριογούρουνα σημειώθηκε, αυτήν τη φορά με..θύμα.

Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο εξαιτίας αγριογούρουνων σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης , στην εθνική οδό Λαμίας - Καρπενησίου στο ύψος του «ΠΑΛΗΚΑΡΑ», στη Μάκρη του Δήμου Μακρακώμης.

Σύμφωνα με τον οδηγό, τέσσερα αγριογούρουνα πετάχτηκαν μπροστά του και προσπαθώντας να τα αποφύγει, χτύπησε με το αυτοκίνητο ένα από αυτά.

Το ευτύχημα είναι ότι τόσο ο οδηγός, όσο και οι γονείς του, που επέβαιναν στο αυτοκίνητο, δεν τραυματίστηκαν. Το ίδιο το όχημα, ωστόσο, υπέστη ζημιές.

Το νεκρό ζώο απομάκρυνε από το σημείο ο Αντιδήμαρχος Πάνος Κοντογεώργος, ο οποίος έφτασε με το αυτοκίνητο της Πολιτικής Προστασίας στο σημείο.

Πηγή: lamiareport.gr