Η αναχώρηση του Μάικ Πομπέο από τα Χανιά (εικόνες)

Δείπνησαν σε χαλαρό κλίμα χθες ο Πρωθυπουργός με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ και τις συζυγους τους. Σήμερα ο Πομπέο αναχώρησε για το Ρώμη.

Για δεύτερο βράδυ χθες, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, φιλοξένησε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, στο πατρικό σπίτι του, στα Χανιά.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικες πηγές, το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Πομπέο και οι σύζυγοί τους, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη και Σούζαν Πομπέο, δείπνησαν σε χαλαρό κλίμα.

Σήμερα το πρωί, ο πρωθυπουργός συνόδευσε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος αναχώρησε για το αεροδρόμιο προκειμένου να συνεχίσει την περιοδεία του, με επόμενη στάση τη Ρώμη.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ο κ. Πομπέο και η σύζυγός του ευχαρίστησαν τον κ. Μητσοτάκη και την κ. Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη για τη φιλοξενία.