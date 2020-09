Κοινωνία

Φωτιά στο Άλσος Βεΐκου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

(εικόνα αρχείου)

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση μέσα στο Άλσος Βεϊκου, στο Γαλάτσι.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ συνδράμουν και εθελοντές πυροσβέστες.

Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο περίπου μισή ώρα μετά την εκδήλωση της, χάρη στην άμεση επέμβαση.