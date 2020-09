Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής: “Μαστίγιο και καρότο” για την Τουρκία

Οι δηλώσεις Ευρωπαίου αξιωματούχου ενόψει της επικείμενης Συνόδου.

Της Μαρίας Αρώνη

Οι σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του δείπνου εργασίας των ηγετών, την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου που είναι η πρώτη ημέρα εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Αμέσως μετά τη συζήτηση για την Τουρκία, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο, οι ηγέτες της ΕΕ θα έχουν μια «εις βάθος» συζήτηση για την Τουρκία. Στόχος είναι η αποκλιμάκωση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο και η σταθερότητα στην περιοχή.

Σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι διμερείς επαφές που θα έχει ο Σαρλ Μισέλ , πριν την έναρξη της Συνόδου. Σήμερα το απόγευμα συναντάται με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Αναστασιάδη και αύριο στις 11 π.μ. με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ενώ βλέπουμε μια πιο εποικοδομητική στάση της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας, αυτό δεν το βλέπουμε με την Κύπρο. «Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι».

Καλωσορίζουμε την ανακοίνωση για επανέναρξη διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο είναι σημαντικό να ζητήσουμε να σταματήσουν οι ερευνητικές γεωτρητικές δραστηριότητες της Τουρκίας και ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε συνομιλίες, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Σε ό,τι αφορά τη σύνδεση που κάνει η Κύπρος μεταξύ των κυρώσεων σε Λευκορωσία και Τουρκία, είναι ένα ζήτημα που θα απασχολήσει αύριο τη Σύνοδο Κορυφής. Προς το παρόν δεν υπάρχει ομοφωνία για επέκταση της λίστας των κυρώσεων για την Τουρκία.

Τα συμπεράσματα της Συνόδου για την Τουρκία θα εξαρτηθούν από τη δυναμική της συζήτησης που θα γίνει στο δείπνο των ηγετών.

Θα συζητηθεί τί πρέπει να γίνει για να επιτευχθεί η σταθερότητα και η καλή σχέση με την Τουρκία.

Η ΕΕ έχει όλα τα εργαλεία στη διάθεσή της για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της.

«Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι». Η λίστα με τα περιοριστικά μέτρα κατά της Τουρκίας που παρουσίασε ο Ζοζέπ Μπορέλ στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στα τέλη Αυγούστου είναι μέρος της συζήτησης, δεν είναι όμως το μόνο σημείο αναφοράς.

Ποιές προϋποθέσεις θα τεθούν στην Τουρκία για να προχωρήσουν οι σχέσεις της με την ΕΕ είναι κάτι που θα αποφασίσουν οι ηγέτες αύριο.

Επικοινωνία Μπορέλ - Τσαβούσογλου

Η Ανατολική Μεσόγειος και η κρίση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνομιλίας μεταξύ Ζοζέπ Μπορέλ και Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Όπως ανακοίνωσε μέσω twitter ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας:

"Μίλησα με τον Τούρκο υπουργό εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου για να συζητήσουμε για την κρίση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και την ανάγκη αποκλιμάκωσης, καθώς και για τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν την ευρωτουρκική ατζέντα και ειδικότερα για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο".