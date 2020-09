Πολιτική

Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου

Η αποτίμηση της επίσκεψης Πομπέο, οι προσλήψεις στο Δημόσιο, η κοινωνική πρόνοια και το πλέγμα δράσεων που δρομολογήθηκε.

Σε ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα, για τα αποτελέσματα του Υπουργικού Συμβουλίου της 30ης Σεπτεμβρίου 2020, αναφέρεται:

Συνεδρίασε σήμερα 30 Σεπτεμβρίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε «εξαιρετικά επιτυχημένες» τις συζητήσεις που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Mike Pompeo, και οι οποίες ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ στην Κρήτη.

Διότι, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, «από μόνη της μία επίσκεψη του [Αμερικανού] Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας - πόσω μάλλον όταν είναι η δεύτερη εντός 12 μηνών - αποτελεί πολιτικό γεγονός, όμως, ειδικά στο χρόνο που έγινε, με την ατζέντα που είχε και με το κλίμα που συνολικά τη χαρακτήρισε, πιστεύω ότι ήταν πολύ σημαντική. Παράγει αποτελέσματα σε πολλά επίπεδα, έχει μεγάλη εθνική εμβέλεια και νομίζω ότι η Ελλάδα, συνολικά, έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένη από αυτή την επίσκεψη.»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε το αποχαιρετιστήριο tweet του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, «όπου αναφέρθηκε στην εξαιρετική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις διμερείς μας σχέσεις αυτούς τους 12 μήνες που μεσολάβησαν μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης επίσκεψής του».

Και συνέχισε ο Πρωθυπουργός:

«Και νομίζω ότι το θετικό αποτύπωμα για την χώρα μας αποδεικνύεται και από τον εκνευρισμό που το ταξίδι προκάλεσε στην απέναντι πλευρά, κάτι το οποίο θα πρέπει να σκεφτούν και όσοι το υποδέχθηκαν στην Αθήνα με αμηχανία, για να μην πω ενίοτε και με μικροψυχία.

Πιστεύω ότι τέτοιες στιγμές πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και υπεύθυνοι διότι από αυτές τις εξελίξεις, αν έχουμε μία θετική εξέλιξη στα εθνικά θέματα, δεν κερδίζει η κυβέρνηση, κερδίζει η Ελλάδα.

Και βέβαια στις συζητήσεις που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών στη Θεσσαλονίκη, συζητήθηκε η διμερής συνεργασία σε πολλούς τομείς. Στις συζητήσεις που είχαμε στην Κρήτη προφανώς κυριάρχησαν τα θέματα ασφάλειας. Υπήρξε απόλυτη συμφωνία ότι πρέπει να αποφεύγονται οι μονομερείς ενέργειες στη Μεσόγειο, αλλά και συμφωνία στην υποχρέωση που πρέπει να έχουν όλα τα μέλη να σέβονται, να σεβόμαστε όλοι μας, το Διεθνές Δίκαιο.

Σε αμυντικό επίπεδο θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η παρουσία και μόνο του πιο σύγχρονου πλοίου του αμερικανικού στόλου, του USS Hershel Williams, στη Σούδα, την οποία και επέλεξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως μόνιμη βάση ελλιμενισμού, λέει πολλά πράγματα για το μέλλον της αμυντικής μας συνεργασίας. Ενώ νομίζω ότι και σε διπλωματικό επίπεδο όσα ειπώθηκαν για την Ελλάδα ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή είναι πολύ σημαντικά.

Μην ξεχνάμε ότι προ ημερών ο κ. Pompeo ήταν και στην Κύπρο. Πιστεύω ότι υπάρχει μία πολύ ξεκάθαρη εικόνα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζωτικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία δεν είναι διατεθειμένες να απεμπολήσουν.

Και πιστεύω ότι η επίσκεψη αυτή ενισχύει και την εθνική μας γραμμή ενόψει του Συμβουλίου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα ξεκινήσει αύριο. Εκεί θα εξεταστεί αναλυτικά η τουρκική συμπεριφορά και ελπίζω το μήνυμα προς την Άγκυρα να είναι απολύτως σαφές: Οι μονομερείς ενέργειες προκαλούν παρενέργειες, οι επιθετικές κινήσεις φέρνουν ανάλογες απαντήσεις, συνεπώς πρέπει να σταματήσουν οι προκλήσεις για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις, για το ζήτημα το οποίο μας χωρίζει με την Τουρκία, που δεν είναι άλλο από την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η δική μας θέση είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη, το είπα και χθες, ότι έχει φτάσει πια η ώρα της διπλωματίας και είναι πια στο χέρι των γειτόνων μας να αποδείξουν έμπρακτα εάν όντως ειλικρινά επιθυμούν την αποκλιμάκωση και τον διάλογο. Διαφορετικά η Ευρώπη έχει και άλλους τρόπους να προστατεύσει τα συμφέροντά της, αλλά και την ευρύτερη ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συζητήθηκαν μια σειρά από νομοσχέδια και εθνικά σχέδια δράσης, τα οποία αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση εντείνει το μεταρρυθμιστικό της έργο για να κάνει τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη. Ειδικότερα:

1.Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κυρία Νίκη Κεραμέως παρουσίασε το Νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση & Δια Βίου Μάθηση.

Οι ρυθμίσεις καλύπτουν όλο το φάσμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και δια βίου μάθησης. Κεντρική στόχευση είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση από λύση ανάγκης για τους πιο αδύναμους να καταστεί συνειδητή επιλογή για όλους και εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής.

Με το νομοσχέδιο επιχειρείται μια ολιστική μεταρρύθμιση σε 3 άξονες:

Κοινός στρατηγικός σχεδιασμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Για πρώτη φορά, θα υπάρχουν διακριτά επίπεδα προσόντων, προς αποφυγή επικαλύψεων δομών και υπηρεσιών. Άμεση σύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης & Δια Βίου Μάθησης με την αγορά εργασίας, με την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό τους σε Κεντρικό και Περιφερειακό Επίπεδο. Αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε επίπεδο δομών, διαδικασιών, προγραμμάτων σπουδών και πιστοποίησης.

Σημειώνονται μεταξύ άλλων:

Η καθιέρωση Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης το οποίο αναπτύσσεται στα επίπεδα 3 (Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης και Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ), 4 (Επαγγελματικά Λύκεια και τα Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων) και 5 (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, κατ’ αντιστοιχία με εκείνα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η Ίδρυση 15 Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων, ύστερα από εισήγηση των Συμβουλίων Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας, με πρόβλεψη για σταδιακή επέκταση σε εθνική εμβέλεια εντός 4ετίας. Οι μαθητές (απόφοιτοι Γυμνασίου) εισάγονται στα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. με βάση τον βαθμό του Απολυτηρίου.

2.Ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών κ. Κώστας Καραμανλής και ο Υφυπουργός κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασαν το νομοσχέδιο «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη αστική κινητικότητα-μικροκινητικότητα»

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου εξασφαλίζεται ενιαίος τρόπος σχεδιασμού της κινητικότητας, με βάση τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.

Θεσπίζεται το πλαίσιο κατάρτισης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και ειδικότερα των διαδικασιών εκπόνησης, εξέτασης, έγκρισης, παρακολούθησης και εποπτείας τους, όπως και καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του νόμου από τους φορείς εκπόνησης και τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες εξέτασης των ΣΒΑΚ. Θεσπίζεται ένα άρτιο και πλήρες θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα αποσαφηνίζει τη διαδικασία κατάρτισης και εξέτασης του ΣΒΑΚ προς διευκόλυνση των Ο.Τ.Α. και των αρμόδιων Υπηρεσιών που θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα που έχουν έως σήμερα εντοπιστεί. Ταυτόχρονα απλοποιεί και τυποποιεί τη διαδικασία εξέτασης και έγκρισης του ΣΒΑΚ.

Υπογραμμίζεται ότι η αναβάθμιση του νομοθετικού πλαισίου θα έχει θετική επίδραση στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στους πολίτες καθώς τα ΣΒΑΚ αποτελούν το εργαλείο για τη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων αστικών μεταφορών. Μέσω αυτών βελτιώνεται η προσβασιμότητα για όλους, αξιοποιούνται όλοι οι τρόποι μετακίνησης για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στις ελληνικές πόλεις, λαμβάνοντας υπόψη τους άξονες της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος.

3.Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννης Βρούτσης και η Υφυπουργός κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου παρουσίασαν το νομοσχέδιο για ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας

Στόχος του νομοσχεδίου η αναδιάρθρωση και η μεταρρύθμιση της Πρόνοιας, ώστε να καταστεί ένας σύγχρονος ενεργητικός μοχλός προώθησης αλλαγών για την ενδυνάμωση των πλέον ευάλωτων πολιτών, που αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης και γίνεται πιο επιτακτική εξαιτίας των συνθηκών, που διαμορφώθηκαν από την πανδημία. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου θεσμοθετούνται παρεμβάσεις, σε τρεις άξονες.

O πρώτος άξονας περιλαμβάνει μέτρα για την υποστήριξη των παιδιών και των ευάλωτων ομάδων. Μεταξύ άλλων:

Εισάγονται για πρώτη φορά οι βασικές προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΠΑΠΑΜΕΑ) .

και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΠΑΠΑΜΕΑ) Θεσπίζεται για πρώτη φορά ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των δομών αυτών και των υπηρεσιών που παρέχουν σε παιδιά σχολικής ηλικίας, διασφαλίζοντας ότι ανεξάρτητα του τόπου διαμονής ή άλλων κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των περιοχών που διαβιούν, όλα τα παιδιά απολαμβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες.

Ενισχύεται στην πράξη ο θεσμός της αναδοχής και διευρύνεται ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να φροντίσουν ένα παιδί . Μειώνεται έτσι ο αναίτιος αποκλεισμός ατόμων από τη δυνατότητα να μεγαλώσουν την οικογένειά τους και να παρέχουν αγάπη και στοργή σε παιδιά που έχουν ανάγκη και αυτή τη στιγμή διαμένουν σε ιδρυματικού τύπου δομές.

που μπορούν να φροντίσουν ένα παιδί Μειώνεται έτσι ο αναίτιος αποκλεισμός ατόμων από τη δυνατότητα να μεγαλώσουν την οικογένειά τους και να παρέχουν αγάπη και στοργή σε παιδιά που έχουν ανάγκη και αυτή τη στιγμή διαμένουν σε ιδρυματικού τύπου δομές. Προβλέπεται αποζημίωση για το 100% της δυναμικότητα των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, για το διάστημα που λειτούργησαν υποχρεωτικά στο 50% της δυναμικότητάς τους λόγω των μέτρων κατά την πανδημίας. Προστατεύονται έτσι οι θέσεις εργασίας και διασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας των δομών.

Ο δεύτερος άξονας αφορά στην αναδιοργάνωση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του, ενώ ο τρίτος, στη ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με την παροχή του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων. Δημιουργείται ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χορήγηση του επιδόματος, με στόχο τη διευκόλυνση των ωφελούμενων με την επιτάχυνση των διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη άσκηση της επιδοματικής πολιτικής.

4.Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε το νομοσχέδιο για τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2019/1150 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών (online) υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

Ο Κανονισμός 1150/2019 εντάσσεται στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά και θέτει κανόνες διαφάνειας, περιορίζοντας ταυτόχρονα την εμφάνιση και τις επιπτώσεις των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, που εφαρμόζονται σε ορισμένες επιγραμμικές δραστηριότητες των παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης προς τις επιχειρήσεις. Το νομοσχέδιο περιέχει ρυθμίσεις για:

Διαφάνεια στους όρους και τις προϋποθέσεις. Οι πάροχοι (πλατφόρμες) υποχρεούνται πλέον να αναρτούν το κείμενο των Όρων και Προϋποθέσεων το οποίο να εύκολα προσβάσιμο για τους επιχειρηματικούς χρήστες. Επιπρόσθετα, οφείλουν να παρέχουν πληροφόρηση για κάθε πρόσθετο δίαυλο προώθησης ή πρόγραμμα διαφήμισης που ενδεχομένως χρησιμοποιούν για την προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών. Διαφάνεια ως προς τον περιορισμό, αναστολή, τερματισμό παροχής υπηρεσιών: Σε περίπτωση που σκοπεύουν να περιορίσουν ή να αναστείλουν την παροχή των υπηρεσιών τους σε συγκεκριμένο επιχειρηματικό χρήστη, οι πάροχοι πρέπει να αιτιολογούν την απόφασή τους πριν ή κατά την έναρξη ισχύος του περιορισμού / αναστολής. Σε περίπτωση διακοπής, η αιτιολόγηση αυτή πρέπει να κοινοποιείται τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη της ισχύος της. Διαφάνεια Κατάταξης: Οι πάροχοι υποχρεούνται να περιγράφουν στους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζουν την κατάταξη των επιχειρηματικών χρηστών και των χρηστών των εταιρικών ιστοτόπων, προκειμένου οι τελευταίοι να είναι σε θέση να βελτιώνουν την παρουσίαση ή τα χαρακτηριστικά των αγαθών και των υπηρεσιών τους. Επίλυση Διαφορών: Για πρώτη φορά επιχειρείται η πολυεπίπεδη ενεργοποίηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Οι ενώσεις που έχουν έννομο συμφέρον να εκπροσωπούν επιχειρηματικούς χρήστες, μπορούν να εκπροσωπούν δικαστικά τους τελευταίους αναφορικά με κάθε παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού έναντι οποιουδήποτε παρόχου. Το ίδιο ισχύει και για τους δημόσιους φορείς που τους έχει ανατεθεί η υπεράσπιση των συλλογικών συμφερόντων των επιχειρηματικών χρηστών ή η διασφάλιση της τήρησης του Κανονισμού.

5.Ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας παρουσίασε το νομοσχέδιο για την κύρωση σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.

Με το νομοσχέδιο τροποποιείται η σύμβαση δωρεάς η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ του Δημοσίου, του Ιδρύματος Ωνάση και του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (ΩΚΚ) που αφορά: Την υλοποίηση, την προμήθεια και την παράδοση του Έργου Εξοπλισμού ΩΚΚ και του Έργου της Νέας Πτέρυγας, τον πλήρη εξοπλισμό του ΩΚΚ της νέα Πτέρυγας, την επιλεκτική ανακατασκευή δωματίων και χώρων του ΩΚΚ, την σύσταση του Ωνασείου Παίδων, την διαμόρφωση χώρου ελικοδρομίου, την ίδρυση και τον εξοπλισμό του Ωνασείου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου. Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο:

Την ευθύνη υλοποίησης του έργου φέρει πλέον ο οριζόμενος φορέας υλοποίησης.

Αποσαφηνίζονται ζητήματα, όπως ότι το ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση συντήρησης και του κινητού εξοπλισμού για χρονικό διάστημα 5ετίας από την παραλαβή του.

Αναδιαμορφώνεται το κείμενο της σύμβασης κατά τρόπον ώστε να ορίζονται πλέον ρητώς οι υποχρεώσεις του Φορέα Υλοποίησης.

Αποσαφηνίζεται το φάσμα των υποχρεώσεών του αναφορικά με τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών απευθείας με το φορέα υλοποίησης.

Διευκρινίζεται ότι το ίδρυμα ευθύνεται μόνο ως προς την ανάληψη του κόστους υλοποίησης των σχετικών έργων από τον φορέα υλοποίησης.

Εξειδικεύονται οι διαδικασίες προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.

Αναγνωρίζονται στον Φορέα Υλοποίησης όλες οι απαλλαγές και τα προνόμια του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης.

Απαλλάσσονται ο Φορέας Υλοποίησης, όπως και το ίδρυμα, από κάθε φύσεως παρόντα ή μελλοντικό φόρο.

Διευκρινίζονται θέματα απαλλαγής του Φορέα Υλοποίησης από τον Φ.Π.Α. κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα για το ίδρυμα.

6.Ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης ενημέρωσε για την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου.

Η επανεκκίνηση του τουρισμού ήταν πολύπλοκη υπόθεση. Εφαρμόσαμε ολοκληρωμένο και εκτενές σχέδιο, με λεπτομερή υγειονομικά πρωτόκολλα και άριστες διαδικασίες επιχειρησιακής ετοιμότητας για τον έλεγχο και την διαχείριση των πιθανών κρουσμάτων. Η εκπαίδευση των επαγγελματιών του κλάδου στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων, η δημιουργία δικτύου ξενοδοχείων καραντίνας πανελλαδικά, ο συνεχής έλεγχος συμμόρφωσης σε όσα ορίζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα άμεσα αντανακλαστικά Πολιτείας και του κλάδου σε περιπτώσεις κρουσμάτων με ενεργοποίηση περιοριστικών μέτρων, θωράκισαν τον ελληνικό τουρισμό τόσο υγειονομικά όσο και σε επίπεδο εικόνας.

Με βάση τα στοιχεία από τις φόρμες PLF, τη χώρα μας επισκέφθηκαν 3,9 εκατ. τουρίστες ως σήμερα. Αριθμός που αντιστοιχεί στο 22% των περσινών αφίξεων της ίδιας περιόδου (Γ’ τρίμηνο έτους). Σημαντικές για τη χώρα μας αγορές προέλευσης όπως οι ΗΠΑ, Ρωσία, Τουρκία και το Ισραήλ παρέμειναν κλειστές, ενώ ελάχιστες ήταν οι ροές από ανοιχτές αγορές εκτός Ευρώπης, όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Λατινική Αμερική κλπ, καθώς τα υπερατλαντικά ταξίδια σημείωσαν κάθετη πτώση.

Οι αεροπορικές αφίξεις από το άνοιγμα και μέχρι τέλος Ιουνίου στο Ελ. Βενιζέλος κινήθηκαν στο -80% σε σύγκριση με πέρυσι, μειώνοντας τις απώλειες στο -60% στη διάρκεια των Ιουλίου-Αυγούστου, ενώ πτωτική είναι η πορεία και από τις αρχές Σεπτέμβρη, καθώς κινούνται στο -70% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, η συνολική κίνηση ήταν μειωμένη κατά 70%, με τις καλύτερες επιδόσεις να καταγράφονται σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ρόδο, Κέρκυρα, Μύκονο, Ζάκυνθο, Χανιά και Σαντορίνη. Ιδιαίτερα χαμηλή, ωστόσο, ήταν η κίνηση στη Λέσβο και τη Σάμο. Συνολικά καταγράφηκαν 3,3 εκατ. αεροπορικές αφίξεις ως σήμερα.

Οι οδικές αφίξεις - που παραδοσιακά αποτελούν το 25% των συνολικών αφίξεων και αφορούν κυρίως τις όμορες χώρες και την ανατολική Ευρώπη - περιορίστηκαν στις 500 χιλ., με πρώτη σε αφίξεις τη Βουλγαρία, ακολουθούμενη από τη Ρουμανία και την Αλβανία. Το δεύτερο κύμα της πανδημίας που έπληξε τις βαλκανικές χώρες τον Ιούλιο περιόρισε τελικά πάρα πολύ τις εισερχόμενες οδικές ροές. Έτσι, φέτος ήρθε οδικώς μόνο το 15% των συνολικών αφίξεων.

Σε ό,τι αφορά τα έσοδα, η φετινή χρονιά ξεκίνησε με μεγάλη αισιοδοξία, καθώς τους δύο πρώτους μήνες του 2020 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ήταν αυξημένες κατά 23%, συνολικά 527 εκατ. ευρώ. Από τον Μάρτιο και μετά η πανδημία έπληξε τις μετακινήσεις παντού στον κόσμο, όπως και στη χώρα μας λόγω και της επιβολής lockdown. Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθούν οι εισπράξεις σε ποσοστό περίπου 95%. Η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται μετά το σταδιακό, προσεκτικό και με κανόνες άνοιγμα της χώρας μας στον κόσμο. Τον Ιούλιο διαμορφώθηκαν στα 577 εκατ. ευρώ, με ετήσια μείωση 84,4%. Τα έσοδα τον Αύγουστο εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 1,6 δισ. ευρώ με πτώση 60% περίπου. Με αυτό το δεδομένο, η εκτίμηση μας είναι ότι ως τέλους του έτους θα κλείσουμε τη χρονιά αναπληρώνοντας το 20% περίπου των εσόδων του 2019.

Συμπερασματικά, ο ελληνικός τουρισμός φέτος πέτυχε τρεις πολύ σημαντικούς στόχους: Πρώτον, η τουριστική αγορά έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, δεύτερον, το brand και η καλή φήμη που διαμορφώθηκε κατά την πρώτη φάση της πανδημίας, όχι μόνο διατηρήθηκε, αλλά και ενισχύθηκε κατά την τουριστική περίοδο, και τρίτον, είχαμε υποδειγματική εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

7.Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης παρουσίασε το ετήσιο Πρόγραμμα Κωδικοποίησης.

Τους τελευταίους μήνες έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην οργάνωση του κωδικοποιητικού εγχειρήματος: Πρώτον, συστάθηκε η ΚΕΚ στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με τη συμμετοχή δεκατριών διακεκριμένων νομικών, υπό την Προεδρία του Επιτίμου Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρώην Υπουργού Γιώργου Σταυρόπουλου, που συντονίζει κεντρικά το εγχείρημα της κωδικοποίησης. Δεύτερον, καταρτίστηκε ένα διεξοδικό εγχειρίδιο που περιέχει τη μεθοδολογία κωδικοποίησης και τους νομοτεχνικούς κανόνες για τη σύνταξη των κωδίκων και την αναμόρφωση της νομοθεσίας. Καταρτίστηκε, επίσης, ένα υπόδειγμα προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων και των Υπουργείων, στο οποίο τυποποιείται ο τρόπος συνεργασίας, αναλόγως και των αναγκών κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Συντάσσεται ένα πρωτόγνωρο σε εύρος πρόγραμμα κωδικοποίησης που διακρίνεται σε δύο φάσεις: Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την κωδικοποίηση μέρους ή του συνόλου της νομοθετικής ύλης των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου, Τουρισμού, Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ως προς τη δασική, καθώς και την πολεοδομική/χωροταξική νομοθεσία), Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ως προς την εργατική νομοθεσία), Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών (ως προς τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων), καθώς και την κωδικοποίηση της διάσπαρτης νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία.

Η δεύτερη φάση, περιλαμβάνει την κωδικοποίηση μέρους ή του συνόλου της νομοθετικής ύλης των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων (ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση), Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ως προς την κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία), Υγείας, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ως προς το δίκαιο της ενέργειας), Υποδομών και Μεταφορών και Εθνικής Άμυνας.

8.Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.

Με το ν.4622/2019 για το «Επιτελικό Κράτος» θεσπίστηκε - για πρώτη φορά - μια μεταρρυθμιστική τομή: η διαδικασία έγκρισης του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων στον δημόσιο τομέα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκε προς έγκριση ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.

Για το 2021 ο προγραμματισμός προσλήψεων που παρουσιάστηκε περιλαμβάνει έγκριση για 8.620 θέσεις τακτικού προσωπικού (εντός του κανόνα 1:1), καθώς και 299 θέσεις τακτικού προσωπικού, οι οποίες αφορούν επιμελητήρια εκτός Γενικής Κυβέρνησης και Κ.Υ.Τ., 62 θέσεις δικηγόρων-νομικών με έμμισθη εντολή (εκτός του κανόνα 1:1) και 2.618 θέσεις εποχικού προσωπικού εκ των οποίων 2.500 εποχικοί πυροσβέστες.

Σημειώνεται ότι για να αποφευχθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση, προωθείται διακριτή έγκριση για επιπλέον 655 θέσεις στην Ο.Σ.Υ. και την ΣΤΑΣΥ, (οδηγοί και λοιπές τεχνικές ειδικότητες) και για αυτό τον λόγο δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προγραμματισμό. Η μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού θα καλυφθεί επί του παρόντος από τις πιστώσεις που προορίζονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

9.Ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Άτομα με Αναπηρία.

Η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για άτομα με αναπηρία (ΕΣΔ) αποτέλεσε προγραμματική δέσμευση και προτεραιότητα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως ο ίδιος επεσήμανε στις 21 Αυγούστου 2019, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της ΕΣΑμεΑ. Η κατάρτιση του Σχεδίου ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με ευθύνη του Υπουργού Επικρατείας ως Συντονιστικού Μηχανισμού.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αποτελεί κατεξοχήν εφαρμογή της επιτελικής λειτουργίας του Κράτους, δεδομένου ότι συνθέτει, σε μια ενιαία ομπρέλα πολιτικής, δράσεις από όλα τα Υπουργεία που συνέχονται, κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους, στην ιδιαίτερη μέριμνα που το Κράτος οφείλει στα Άτομα με Αναπηρία. Για την κατάρτισή του λήφθηκαν υπόψη η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία είναι ένας «οδικός χάρτης» που παρέχει ένα σαφές, συνεκτικό και συστηματικό πλαίσιο δράσης κυρίως για την περίοδο 2020-2023, ενώ καταγράφει και δράσεις με πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Συνθέτει σε έναν ενιαίο στρατηγικό προγραμματισμό τις συγκεκριμένες δράσεις των Υπουργείων και άλλων αρμόδιων φορέων, με σαφές χρονοδιάγραμμα και δείκτες επίτευξης που θα συγκεκριμενοποιηθούν περαιτέρω στην επιχειρησιακή του ανάλυση.

Οι δράσεις του Σχεδίου εντάσσονται σε έξι Πυλώνες και τριάντα στόχους και αναλύονται περαιτέρω σε έργα και ενέργειες με σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένους χειριστές. Οι κυριότερες δεσμεύσεις της Κυβέρνησης είναι: Η κωδικοποίηση των διάσπαρτων νομοθετικών διατάξεων, η άμεση ενσωμάτωση του προστατευτικού πλαισίου του ενωσιακού και του Διεθνούς Δικαίου και η δημιουργία Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας. Το Σχέδιο έχει δυναμικό χαρακτήρα που θα επικαιροποιείται, θα εξειδικεύεται και θα εμπλουτίζεται σύμφωνα με τα πορίσματα τακτικής και συνεχούς διαβούλευσης.

10.O Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Παναγιώτης Μηταράκης, ενημέρωσε για την Εθνική Στρατηγική Μετανάστευσης.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Παναγιώτης Μηταράκης ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για την Εθνική Στρατηγική Μετανάστευσης 2020-21.

Βασική αρχή της Εθνικής Στρατηγικής είναι η αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει να είναι η πύλη εισόδου προς την Ευρώπη ούτε ελκυστικός προορισμός, ενώ ανταποκρίνεται πλήρως στις υποχρεώσεις της βάσει του Διεθνούς Δικαίου. Στόχοι της Στρατηγικής αυτής είναι η ουσιαστική μείωση των ροών από τη μια πλευρά και ο δραστικός περιορισμός των επιπτώσεων της κρίσης από την άλλη.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν, τον διαχωρισμό των προσφύγων από τους οικονομικούς μετανάστες, λιγότερες, ασφαλείς και σύγχρονες δομές, αύξηση επιστροφών και απελάσεων, καθώς και νέο πλαίσιο για τους νόμιμους μετανάστες.

Αναφέρθηκε επίσης ο ψηφιακός μετασχηματισμός που περιλαμβάνει τα συστήματα:

Υπερίων: Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου εισόδου-εξόδου για μετανάστες και Μ.Κ.Ο. (κάρτες, δακτυλικά αποτυπώματα, πλήρης καταγραφή).

Ρέα: Λειτουργία τηλεπικοινωνιακών υποδομών στις Δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο/ προσφύγων.

Αλκυόνη ΙΙ: Ενοποίηση και αναβάθμιση συστημάτων, ηλεκτρονική επίδοση αποφάσεων, εφαρμογές app.

Κένταυρος: Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας περιμετρικά και εντός των εγκαταστάσεων.

Σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι άξονες της Εθνικής Στρατηγικής Μετανάστευσης είναι:

Επιδίωξη συμμαχιών με κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ίδιες ανησυχίες-προβλήματα με την Ελλάδα.

Υποστήριξη των παγίων θέσεων μας για ένα δίκαιο και αποτελεσματικό επιμερισμό μεταξύ των κρατών-μελών του βάρους της υποδοχής, της διεκπεραίωσης των διαδικασιών ασύλου και της επιστροφής.

Επίτευξη ενός αποτελεσματικού μηχανισμού αλληλεγγύης σε περιόδους μεταναστευτικών πιέσεων-κρίσεων.

Επιδίωξη αποτελεσματικού μηχανισμού επιστροφών προς τρίτες χώρες υπό την αιγίδα της Ένωσης.

Περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος εθελούσιων επιστροφών σε συνεργασία με το ΔΟΜ.

11.Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Χρήστος-Γεώργιος Σκέρτσος, ενημέρωσε σχετικά με τα Προσχέδια δράσης των Υπουργείων και το Προσχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2021.

Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του επιτελικού κράτους για τα σχέδια δράσης του έτους 2021. Περιλαμβάνονται οι παρακάτω άξονες:

Πληρέστερα, αρτιότερα και ομοιόμορφα σχέδια.

Επαρκέστερος χρόνος για αλλαγές και βελτιώσεις.

Εμπέδωση συνεργασίας με πολιτική ηγεσία κάθε Υπουργείου.

Ενεργή εμπλοκή στον σχεδιασμό Υπηρεσιακών Γραμματέων και Υπηρεσιών Συντονισμού.

Αποτύπωση περισσότερων δεικτών και κουλτούρα μέτρησης του αποτελέσματος.

Δημιουργία γνώσης και δεξιοτήτων περί στοχοθέτησης.

Καλλιέργεια κουλτούρας στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού.

12. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ενημέρωσε για την κήρυξη απαλλοτριώσεων ακινήτων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή νέου, αναβάθμιση-επισκευή τεχνητού εμποδίου και συνοδών έργων κατά μήκος της οριογραμμής της ελληνοτουρκικής μεθορίου στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου».

Το έργο το οποίο χρηματοδοτείται από τον κρατικό Προϋπολογισμό, αποτελεί μια βασική υποδομή για τη χώρα, τόσο αμυντικού όσο και αναπτυξιακού χαρακτήρα, ιδιαίτερα για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Ταυτόχρονα, όμως, είναι και ένα έργο γενικότερης σημασίας για την ελληνική οικονομία.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του, θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η άμυνα της χώρας και η προστασία των χερσαίων συνόρων μας επί της Ελληνοτουρκικής Μεθορίου, θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της καταστροφής καλλιεργειών από πλημμυρικά φαινόμενα που συχνά σημειώνονται στην περιοχή, καθώς επίσης και στην προστασία των παραποτάμιων οικισμών από αυτά.

13.Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Νίκος Παπαθανάσης παρουσίασαν πρόταση για την τροποποίηση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου ως προς τη σύσταση και συγκρότηση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων.

Η Επιτροπή αυτή θα συγκροτείται πλέον από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιο για τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, ως μέλος και Αναπληρωτή του Προέδρου, τον Υπουργό Οικονομικών με αναπληρωτή του τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών αρμόδιο για την γενική γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής και την εποπτεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρωτή του τον Υφυπουργό αρμόδιο για τη Χωροταξία και το Αστικό Περιβάλλον, τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κυβερνητικής πολιτικής, με αναπληρωτή του τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και τους, κατά περίπτωση, καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς, θέματα στην αρμοδιότητα των οποίων έρχονται προς συζήτηση, με αναπληρωτές τους αντίστοιχους Υφυπουργούς των αναφερόμενων Υπουργείων, ως μέλη.