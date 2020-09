Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΓΓΠΠ: “Συναγερμός” σε Θήβα και Χαλκίδα

Στους κατοίκους ποιων οικισμών απευθύνεται η Πολιτική Προστασία. Ποια τα μέτρα αυτοπροστασίας.

Μετά από έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την ιχνηλάτηση 63χρονης ημεδαπής που βρέθηκε θετική στον Covid_19 και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «ΝΙΜΤΣ», με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, απευθύνεται ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ στους κατοίκους των κάτωθι οικισμών του Δήμου Θηβαίων Βοιωτίας και του Δήμου Χαλκιδέων Ευβοίας:

Μουρίκι, Πλατανάκια, Ύπατο και Λουτούφι του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και

Λουκίσσια του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας,

για πιστή τήρηση των κάτωθι μέτρων αυτοπροστασίας:

Παραμονή εντός των οικιών και αποφυγή κάθε περιττής μετακίνησης. Χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Μη προσέλευση των μαθητών σε οποιαδήποτε σχολική μονάδα όλων των βαθμίδων και Μη μετακίνηση των εργαζομένων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα από τους οικισμούς αυτούς προς την εργασία τους, για την αποφυγή κινδύνου διασποράς και την προστασία των λοιπών εργαζομένων.

Κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους εργοδότες, οι οποίοι απασχολούν στις επιχειρήσεις τους κατοίκους των περιοχών αυτών, να αποδεχθούν τη μη προσέλευση των εργαζομένων, χωρίς καμία περαιτέρω επίπτωση.

Σημειώνεται ότι από αύριο, 01-10-2020 το πρωί, τέσσερις (4) Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται στους εν λόγω οικισμούς, στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα (Μουρίκι-Πλατανάκια, Ύπατο, Λουτούφι και Λουκίσσια), για τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων.

Η παραπάνω ισχυρή σύσταση ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου στις προαναφερόμενες περιοχές, οπότε και θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.