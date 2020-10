Life

Τάσος Χαλκιάς: το δύσκολο καλοκαίρι, τα δάκρυα και η έκπληξη on air (βίντεο)

Ο Τάσος Χαλκιάς συνάντησε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για όλους και για όλα. Γιατί βούρκωσε στον "αέρα" της εκπομπής; Η συνεργασία με τον Πέτρο Φιλιππίδη 26 χρόνια μετά...