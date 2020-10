Life

“Το Καφέ της Χαράς”: αναστάτωση στο Κολοκοτρωνίτσι - το επεισόδιο της Παρασκευής

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1; Γιατί το χωριό διαιρείται σε σεξιστές και φεμινιστές;

Μετά την επεισοδιακή και κυρίως χορευτική βραδιά, ο Περίανδρος καταγγέλλει στη Μητρόπολη τον Δημήτριο για τη συμμετοχή του στο μιούζικαλ που ανέβηκε στο Καφέ.

Η Βάλια αναστατώνεται για τον Δημήτριο, ο Μάνος αναστατώνεται που η Βάλια αναστατώθηκε για τον Δημήτριο και η Αρετή αναστατώνεται που ο Μάνος αναστατώθηκε για τη Βάλια.

Η Στέλλα αναγκάζεται να ζητήσει δημόσια συγγνώμη από τον Περίανδρο. Τo show εξιλέωσης της Στέλλας γίνεται ενώπιον όλου του χωριού, αλλά ο Περίανδρος τραβάει την ταπείνωσή της στα άκρα. Εκείνη αντιδρά, η Βάλια εξεγείρεται στο πλάι της και το χωριό διαιρείται σε σεξιστές και φεμινιστές…

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ:

Χάρης Ρώμας, Ρένια Λουιζίδου, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τζόυς Ευείδη, Πάρης Σκαρτσολιάς, Έφη Ρασσιά, Χριστίνα Τσάφου, Φωτεινή Ντεμίρη, Κώστας Φλωκατούλας, Βασίλης Χαλακατεβάκης, Περικλής Λιανός, Μαίρη Ραζή, Στέλιος Γούτης, Δημήτρης Μαχαίρας, Μαριαλένα Ροζάκη, Απόστολος Καμιτσάκης, Βαγγέλης Δουκουτσέλης, Γιάννης Παπαθανάσης, Αντώνης Καλομοιράκης, Εύη Κολιούλη, Νίκος Τσάκωνας.

οι μικροί: Χρίστος και Κώστας Πιπεριάς – Σινανιώτης

και η Μαρία Κανελλοπούλου

Στο ρόλο της «Στέλλας» η Ζέτα Δούκα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τάκης Μιχαήλ

ΣΕΝΑΡΙΟ: Χάρης Ρώμας – Άννα Χατζησοφιά

EXECUTIVE PRODUCER: Σταύρος Καπελούζος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

